🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 февраля, растущая Луна находится в знаке Рак. В этот период всем знакам зодиака рекомендуется прислушаться к скрытым эмоциям, не скрывать своих чувств и быть мягче по отношению к окружающим.

♈ Овен

Овны, перестаньте скрываться от всего и всех. От любви не убежишь. Да и не стоит. Сегодня звезды рекомендуют вам прислушаться к своим чувствам и сделать шаг навстречу тому, кто вам явно не безразличен. Лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном. Судьба не любит трусов.

Космический совет: будьте смелее.

♉ Телец

Тельцы, вы привыкли жить с четким графиком, который составляете на годы вперед. Однако окружающих это может дико раздражать. Не все готовы подстраиваться под ваши планы, отодвигая на второй план свои собственные. Если вы не хотите растерять всех своих друзей, научитесь уступать.

Космический совет: подстраивайтесь под других, если это необходимо.

♊ Близнецы

Близнецы, возможно, вас настигла грусть от того, что вы будто долгое время бились в закрытую дверь, а когда она, наконец, распахнулась, выяснилось, что внутри вовсе не то, чего вы ждали. Не стоит отчаиваться из-за этого. За то время, пока вы пытались подобрать ключ, вы успели разобраться в себе и своих истинных желаниях.

Космический совет: пришло время строить новые планы.

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♋ Рак

Чтобы быть счастливым, Раки, нужно думать не только о себе, но и о других. Заботиться и помогать окружающим также необходимо, как удовлетворять собственные желания. Проведите этот день с теми, кого по-настоящему любите, и подарите им кусочек теплоты и ласки.

Космический совет: не будьте эгоистами.

♌ Лев

Умение подстроиться под любую ситуацию — то, что приходит с годами. Однако у вас, Львы, неплохо получается вывернуть любой жизненный поворот в свою пользу. Используйте этот навык и не позволяйте другим помыкать вами.

Космический совет: будьте готовы к любым внезапным переменам.

♍ Дева

Девы, сегодня можно реализовывать свои самые смелые задумки, однако стоит все хорошенько продумать и взвесить, так как начать можно дело, не только ведущее к победе, но и заканчивающееся полным крахом. День хорош для укрепления любовных отношений.

Космический совет: пришло время реализовывать задуманное.

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♎ Весы

Весы, ваше сердце просит романтики. Если у вас есть вторая половинка, обязательно уделите ей время, а если нет — побалуйте себя. Сходите на массаж, спа-процедуры, смените стрижку, поплавайте в бассейне, прогуляйтесь в парке, поужинайте в любимом ресторане. Создайте атмосферу праздника.

Космический совет: делайте то, что любите.

♏ Скорпион

Скорпионы, сегодня наступает время для переезда, поездок, перемены вида деятельности. Однако главное условие успеха любых начинаний — действовать вместе с кем-либо. Речь идет о команде единомышленников или любимом человеке. Не бойтесь переложить ответственность на других.

Космический совет: не бойтесь просить о помощи.

♐ Стрелец

Стрельцы, хорошие друзья — это не те, что рядом каждую минуту, а те, кто рядом, несмотря ни на что, когда это действительно требуется. Возможно, кто-то из окружения использует вас. Осмотритесь. Постарайтесь снять розовые очки и распознать, что становится мотивами поступков ваших знакомых.

Космический совет: будьте бдительны.

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♑ Козерог

Козероги, кажется, пришло время заняться здоровьем. Возможно, стоит сходить на прием к врачу или хотя бы включить спорт в свою жизнь. Тренировки в зале или в бассейне наполнят вас энергией и позволят по-новому взглянуть на прежние вещи.

Космический совет: пересмотрите свой образ жизни.

♒ Водолей

Водолеи, перестаньте пытаться все контролировать. Вы боитесь начать новые отношения, опасаясь неудачи. Ну а если все-таки решаетесь окунуться в роман как в омут с головой, стараетесь не предаваться чувствам. Однако именно это отпугивает потенциальных партнеров.

Космический совет: дайте волю чувствам.

♊ Рыбы

Рыбы, ваша речь способна влиять на будущее. Поэтому перестаньте использовать выражения, несущие негатив. Абстрагируйтесь от своих проблем и начните мыслить более позитивно.

Космический совет: следите за словами.

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