Звезду «Дня рождения буржуя» Валерия Николаева облили кипятком в изоляторе

Актеру Валерию Николаеву, сыгравшему в сериале «День рождения буржуя», плеснули в лицо кипятком. Примечательно, что инцидент произошел в одном из спецприемников Москвы, куда артист попал как задержанный в связи с административным правонарушением. 11 февраля между ним и другим нарушителем произошел конфликт на почве национальной вражды, в ходе которого оппонент вылил в лицо артисту пол-литра горячей воды и нанес серьезную травму.

По данным 5-tv.ru, Николаев после происшествия обратился к суточному дежурному и потребовал принять его заявление. В нем 56-летний звездный задержанный подробно и красочно изложил детали инцидента, добавив примечательных подробностей собственной биографии, чтобы правоохранителям проще было оценить ущерб пострадавшего.

В частности, Николаев в документе сообщил, что подвергся «жестокому выпаду» со стороны задержанного за вождение без прав — мужчина атаковал селебрити во время ужина. Сам актер, к слову, оказался в спецприемнике также за управление автомобилем после лишения прав и в состоянии алкогольного опьянения.

По словам Николаева, он успел загородиться от недоброжелателя с кружкой кипятка рукой — «пузырь от ожога уже лопнул, сочится сукровица». В заявлении сказано, что у актера обожжено также лицо и грудь — «40% поверхности тела, а кожа самый большой орган». Обрисовывая масштаб трагедии, пострадавший напомнил, что он артист, а артист с подпорченным лицом никому не нужен. Он также добавил, что имеет на иждивении семимесячного сына и супругу — воздушную гимнастку.

Николаев подчеркнул заслуги супруги, проработавшей в цирке 20 лет, получившей звание «Принцесса цирка» в Монте Карло в возрасте 11 лет, и потерявшей отца — его убили — в 12. Сегодня у артистки скромная пенсия. Заработки — ответственность мужа, Николаева.

Чтобы восстановить лицо и не лишиться профессии, уверен Николаев, ему нужна пластическая операция стоимостью в десять миллионов рублей. Морального ущерба требует тоже десять миллионов. Кто будет платить? — задается вопросом в своем заявлении актер, высказывая надежду на справедливость Верховного суда РФ.

По факту происшествия правоохранители начали соответствующую проверку. По последним данным 5-tv.ru, Николаев был госпитализирован в психиатрическую больницу с биполярным аффективным расстройством прямо из спецприемника.

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