Гастроэнтеролог назвал вызывающие запах изо рта болезни

Проблемы с гигиеной и зубами? А может, с желудком и печенью? Не игнорируйте симптомы: своевременное обращение к врачу — залог здоровья.

Неприятный запах изо рта, или галитоз — один из главных признаков нездоровья. В ряде случаев речь, конечно, может идти о проблемах с гигиеной или зубами, но зачастую виной всему тяжелые хронические заболевания. Какие именно — рассказал врач-гастроэнтеролог, терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия.

Тревожный сигнал

Специалист отметил, что первоначальной причиной галитоза всегда является увеличение количества анаэробных бактерий. Симптом проявляется почти у 25% всех людей. Кто-то слишком много курит, кто-то слишком часто употребляет алкоголь и любит есть чеснок или лук — все это ведет к классической «побочке» в виде запаха. Так же, как и проблемы с внутренними органами.

«Основными причинами неприятного запаха изо рта являются: <…> заболевания ЛОР-оранов — тонзиллит, назофарингит и другие; заболевания органов пищеварения — инфекционный эзофагит, хронический гастрит/гастродуоденит, цирроз печени и другие», — пояснил Каландия в беседе с «Известиями».

Врач подчеркнул: если при полном соблюдении гигиены ротовой полости запах все-таки присутствует, обращение к медику за консультацией обязательно. В противном случае можно пропустить опасную болезнь и потратить много времени и сил на ее лечение.

В стандартных случаях (если речь не идет о тяжелом состоянии) в качестве профилактики галитоза нужно чистить зубы и межзубные промежутки не менее двух раз в день, полоскать полость рта после каждого приема пищи, употреблять меньше сладкого для предотвращения развития кариеса и хотя бы раз в полгода делать профессиональную чистку у дантиста.

Кроме того, Шота Каландия советует правильно питаться: не пропускать завтрак, отказаться от еды с фудкортов, есть больше зелени и овощей. От привычки курить и потребления спиртное, конечно, лучше избавиться.

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