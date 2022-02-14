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Песков рассказал о действиях России в случае вторжения иностранных судов

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Ольга Петровиченко
Ольга Петровиченко Ольга Петровиченко Журналист 1 882

Представитель Кремля напомнил, что российские военные следуют протоколам.

Песков рассказал о действиях России в случае вторжения иностранных судов

Фото: ТАСС / Zuma

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о действиях российских военных в случае вторжения иностранных судов. Политик напомнил о существовании специальных протоколов.

«Безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны строго придерживаются этих протоколов», — пояснил представитель Кремля.

Таким образом пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал слова представителя российского Генштаба, заявившего о готовности РФ нанести удар по зашедшим в ее территориальные воды судам.

12 февраля Минобороны РФ заявило об обнаружении американской подлодки вблизи Курильских островов. Экипаж судна проигнорировал призыв российской стороны покинуть российские воды. Минобороны РФ расценило сложившуюся ситуацию как грубое нарушение норм международного права. Министерство обороны США подтвердили пребывание их подлодки в этом регионе, опровергнув, что судно находилось вблизи Курил.

Ранее 5-v.ru приводил комментарий эксперта о подлодке ВМС США у Курильских островов.

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