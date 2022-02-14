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В ЛДПР опровергли слухи о воспалении мозга у Жириновского

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 3 920

Политик попал в больницу из-за коронавируса. Медики диагностировали у него обширное поражение легких.

В ЛДПР опровергли слухи о воспалении мозга у Жириновского

Фото: ТАСС / Григорьев Максим

Владимир Жириновский продолжает руководить партией, общаться со своими помощниками, читать документы, даже находясь в больничной палате. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР, отметив, что сообщения о воспалении мозга у политика это просто слухи.

«Состояние здоровья Владимира Жириновского стабильное, он идет на поправку, общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, регулярно получает рабочие документы и свежую прессу. Он продолжает руководить ЛДПР и в курсе всех событий в партии», — такое сообщение появилось в Telegram-канале партии.

Накануне в сети стали появляться сообщения, что у Жириновского было диагностировано воспаление в головном мозге.

По информации 5-tv.ru, Жириновский лежит в VIP-палате в Центральной клинической больнице в Москве. Медики отмечают, что политик идет на поправку, однако, по некоторой информации, его иногда подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

Жириновский попал в больницу 2 февраля. У главы ЛДПР выявили коронавирус. Как сообщили в Минздраве, парламентарий заболел «омикроном».

Вокруг госпитализации политика ходит множество слухов, однако представители ЛДПР планируют всерьез бороться с распространением ложной информации. Юристы уже готовят материалы для подачи иска в суд, а с представителями СМИ, публиковавших сомнительные тексты, партия больше не будет сотрудничать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи дали благоприятный прогноз тяжелобольному Жириновскому.

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