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Психика не выдержит: юной дочери Евгении Брик боятся говорить о смерти мамы

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 14 563

Родственники Евгении Брик боятся говорить ее дочери о смерти мамы

Психика не выдержит: юной дочери Евгении Брик боятся говорить о смерти мамы

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тема:
Умерла актриса Евгения Брик

Близкие переживают за состояние ранимой и впечатлительной Зои — потеря матери станет для нее большим ударом.

Двенадцатилетней дочери актрисы Евгении Брик не решаются рассказать о смерти мамы. Как пишет dni.ru со ссылкой на друзей семьи, близкие уверены — для ребенка в переходном возрасте это станет страшным ударом. Особенно для такой ранимой и впечатлительной девочки как Зоя.

Евгения Брик стала второй супругой режиссера, сценариста и продюсера Валерия Тодоровского. Наследницу актриса подарила ему в 2009 году. Имя дочери выбрали необычное и сегодня не самое популярное, но с глубоким значением. В переводе с греческого оно означает «Жизнь», что соответствует библейской Еве и древнеславянской Живе.

Зоя всегда интересовалась кинематографом, мечтала продолжить актерскую династию, ведь не только родители, но и дед Петр Тодоровский были связаны с этой профессией. В младших классах девочка впервые оказалась на съемочной площадке. Она снималась в сериале Netflix «ОА» и драме отца «Одесса». Над последней картиной работали буквально всей семьей.

Instagram @evgeniabrik

Звездная мама не настаивала на карьере дочери в кино. Она также не считала, что успех в юные годы непременно приведет к славе в будущем, но при этом поддерживала устремления Зои. Актриса помогала с кастингами, присутствовала на съемках, полагая, что это хороший опыт для девочки.

Как рассказывала Брик в социальных сетях, ее наследница увлекалась фотографией. Артистка не сомневалась в таланте ребенка, отмечала, что любуется каждым кадром. Здорово удавались Зое снимки мамы. Последние — уже со следами болезни в виде худобы и коротко остриженных после, вероятно, химиотерапии волос — Брик публиковала в Instagram. Говорила, что в любом состоянии и с любой прической для любящего ребенка мама остается самой красивой.

Между покойной актрисой и ее дочкой была безусловная близость и крепкая связь. Сейчас семья даже не уверена, стоит ли брать Зою на похороны. Боятся, что это станет серьезным испытанием для ее неокрепшей психики.

Евгения Брик скончалась в Лос-Анджелесе после длительной борьбы с болезнью. По неподтвержденной информации, это был онкологический недуг. Актрисе было 40 лет. Ранее 5-tv.ru писал о нереализованных планах актрисы, в которые входило также рождение второго ребенка.

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