Психика не выдержит: юной дочери Евгении Брик боятся говорить о смерти мамы
Родственники Евгении Брик боятся говорить ее дочери о смерти мамы
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Близкие переживают за состояние ранимой и впечатлительной Зои — потеря матери станет для нее большим ударом.
Двенадцатилетней дочери актрисы Евгении Брик не решаются рассказать о смерти мамы. Как пишет dni.ru со ссылкой на друзей семьи, близкие уверены — для ребенка в переходном возрасте это станет страшным ударом. Особенно для такой ранимой и впечатлительной девочки как Зоя.
Евгения Брик стала второй супругой режиссера, сценариста и продюсера Валерия Тодоровского. Наследницу актриса подарила ему в 2009 году. Имя дочери выбрали необычное и сегодня не самое популярное, но с глубоким значением. В переводе с греческого оно означает «Жизнь», что соответствует библейской Еве и древнеславянской Живе.
Зоя всегда интересовалась кинематографом, мечтала продолжить актерскую династию, ведь не только родители, но и дед Петр Тодоровский были связаны с этой профессией. В младших классах девочка впервые оказалась на съемочной площадке. Она снималась в сериале Netflix «ОА» и драме отца «Одесса». Над последней картиной работали буквально всей семьей.
Звездная мама не настаивала на карьере дочери в кино. Она также не считала, что успех в юные годы непременно приведет к славе в будущем, но при этом поддерживала устремления Зои. Актриса помогала с кастингами, присутствовала на съемках, полагая, что это хороший опыт для девочки.
Как рассказывала Брик в социальных сетях, ее наследница увлекалась фотографией. Артистка не сомневалась в таланте ребенка, отмечала, что любуется каждым кадром. Здорово удавались Зое снимки мамы. Последние — уже со следами болезни в виде худобы и коротко остриженных после, вероятно, химиотерапии волос — Брик публиковала в Instagram. Говорила, что в любом состоянии и с любой прической для любящего ребенка мама остается самой красивой.
Между покойной актрисой и ее дочкой была безусловная близость и крепкая связь. Сейчас семья даже не уверена, стоит ли брать Зою на похороны. Боятся, что это станет серьезным испытанием для ее неокрепшей психики.
Евгения Брик скончалась в Лос-Анджелесе после длительной борьбы с болезнью. По неподтвержденной информации, это был онкологический недуг. Актрисе было 40 лет. Ранее 5-tv.ru писал о нереализованных планах актрисы, в которые входило также рождение второго ребенка.
- 12 февр
- Режиссер Асадулин о долгой болезни Евгении Брик: «Ей стало тяжело работать»
- 11 февр
- Уже подыскивали имя: Евгения Брик планировала родить второго ребенка
- 11 февр
- Комсомолка и красавица: Лучшие роли Евгении Брик
- 11 февр
- Адвокат Жанна Маргулис объяснила, как будет делиться наследство Евгении Брик
- 11 февр
- Да какие подозрения! Вдовиченков эмоционально высказался о внезапной смерти Брик
- 11 февр
- Збруев об учебе Евгении Брик в ГИТИСе: «Сильно отличалась от других»
- 11 февр
- Умерла в Лос-Анджелесе: стали известны обстоятельства смерти Евгении Брик
- 11 февр
- Любовь к жизни, боль и страх: Брик не раз говорила о своей борьбе с раком перед смертью
- 11 февр
- Помощник мужа Евгении Брик рассказал о ее долгом лечении
- 11 февр
- Режиссер Званцова не заметила болезни Брик во время съемок: «Чудовищная новость»
Читайте также
80%
0.27 85.36
-0.02
Нашли ошибку?