Активизируется внутренний змей: что приготовили людям 15-е лунные сутки

Во вторник, 15 февраля, действуют 15-е лунные сутки. Небесные тела укажут, как не сойти с истинного пути и извлечь максимальную выгоду от их расположения. На что стоит обратить внимание в первую очередь и какие могут возникнуть проблемы со здоровьем, в беседе с 5-tv.ru раскрыла астролог Ксения Шахова.

«15 февраля активизируется внутренний змей, это всегда время какого-то поворота или важного внутреннего решения: либо мы потакаем своим слабостям, либо выбираем работу над собой, своими желаниями, желаниями своего тела», — охарактеризовала день астролог.

Эксперт по звездам подчеркнула, что в 15-е лунные сутки стоит воздержаться от многих соблазнов, по ее словам, в этот день «полезна аскеза, чтобы не попасть под влияние искуса», которой может сбить с правильного пути.

В целом, это тяжелый день по своим свойствам, нагнетается обстановка: многие ощутят препоны как в личной, так и в деловой жизни. Тем не менее есть и положительные моменты.

«Все-таки конфликт найдет свое разрешение, этому способствует переход Меркурия в знак Водолея, а он делает людей более лояльными к чужим идеям и воззрениям. Это время гуманистических идей и тот этап, когда в течение последующего месяца человечество будет консолидироваться вокруг мира», — отметила Шахова.

Специалист указала на аспекты спутника Земли, заставляющие уделять больше внимания здоровью.

«Луна со вчерашнего дня продолжает пребывать в знаке огненного Льва, значит, сохраняется тенденция нагрузки на сердце, спину, сердечно-сосудистую систему», — обозначила предсказательница.

Произносимые заявления 15 февраля, по мнению эксперта, больше носят громогласный характер: зачастую это работа на публику, которую не стоит воспринимать серьезно.

С 15:33 действуют 16-е лунные сутки, их сила — в очищении, справедливости и равновесии. Акцент смещается на поддержание мира и комфорта, чем на разрушение и разъединение.

«В любой вторник важно обращать внимание на расположение Марса и Плутона. Сейчас планеты гармоничны, они расположены в знаке земного Козерога, который сообщает конструктивный деловой настрой и помогает в наемной работе и бизнесе», — подытожила Ксения Шахова.

Как ранее писал 5-tv.ru, названы даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 14 по 27 февраля.