Фанаты запустили флешмоб в TikTok для поддержки фигуристки Валиевой

Поклонники спортсменки оставляют видео со словами поддержки с хеэштегом #НеПрячьлицо.

За последние дни фигуристка Камила Валиева перенесла стресс. 15-летнюю спортсменку обвинили в употреблении допинга и пытались отстранить от участия в Играх в Пекине. Из-за обвинений западных журналистов фигуристка абстрагировалась от СМИ и перестала появляться в социальных сетях.

В сети поклонники оставляют Камиле многочисленные слова поддержки и желают выступить лучше всех на соревнованиях. За последние пять дней в рунете набрал популярность хэштег #Непрячьлицо. Видеоролики по тегу посмотрели около 30 миллионов раз, всего в флешмобе приняли участие более пяти тысяч человек. Поклонники Камилы Валиевой ударяют кулаком по груди, снимают капюшон и подписывают «Камила, мы с тобой».

Так пользователи поддерживают Валиеву накануне старта короткой программы, который состоится сегодня. Камила Валиева выйдет на лед в 16:52 по московскому времени.

Фигуристка долгое время оставалась в стороне от комментариев, но накануне соревнования дала первое интервью. Камила призналась, что последние дни были для нее сложными, и что она «эмоционально устала». 15-летняя спортсменка признательна всем, кто оказал ей поддержку.

«Когда открываю инстаграм, я вижу, сколько добрых пожеланий и сколько веры. Я видела даже в Москве билборды „Камила, мы с тобой!“ Это очень приятно. И в такое сложное время эта поддержка очень важна для меня», — поделилась девушка.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и МОК и допустил Камилу Валиеву до личных соревнований в Пекине. Вокруг грядущего соревнования по фигурному катанию разгорается все больший скандал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МОК решил отказаться от церемонии награждения фигуристов, выступавших в командных соревнованиях на Играх в Пекине.