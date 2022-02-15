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Никто не пришел: звездные коллеги проигнорировали похороны Зинаиды Кириенко

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 13 150

Со звездой фильмов «Тихий Дон» и «Любовь земная» скромно простились в московском Доме кино.

Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Прощание с народной артисткой РСФСР, звездой фильмов «Тихий Дон» и «Любовь земная» Зинаидой Кириенко прошло более чем скромно. На траурную церемонию в московский Дом кино пришли не более сотни самых преданных поклонников актрисы, а ее знаменитых коллег и вовсе можно было сосчитать по пальцам. В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с траурного мероприятия.

Сказать прощальные слова у гроба Кириенко пришли Аристарх Ливанов, Евгений Герасимов, Николай Бурляев, Игорь Черницкий, Лариса Лужина — вот, пожалуй, и все. После церемонии гроб вынесли под аплодисменты почитателей таланта актрисы. Многие не могли сдержать скорбных слез. Одна из поклонниц, рыдая, долго держалась за борт катафалка, куда уже погрузили гроб с артисткой, и не давала ему тронуться. Местом упокоения Зинаиды Кириенко станет Троекуровское кладбище.

Актриса умерла в ночь на 12 февраля на 89-м году жизни. За два дня до этого ее госпитализировали с острым нарушением мозгового кровообращения. В больнице у актрисы диагностировали геморрагический инсульт, рак поджелудочной железы и коронавирус. Кроме того, она была частично парализована. По словам родных, причиной смерти стала остановка сердца на фоне болезней.

Незадолго до смерти Кириенко в интервью призналась, что самое страшное, с чем может столкнуться актер — это забвение. Она горячо надеялась навсегда остаться в сердцах поклонников. По словам актрисы, она никогда не гналась за количеством ролей и не соглашалась играть только ради гонораров. Гораздо важнее для нее было качество работы, возможность раскрыться самой, создать уникальный образ, который останется в истории кинематографа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какими словами Зинаиду Кириенко проводил в последний путь ее друг и коллега, народный артист РФ Николай Бурляев.

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