Кириенко в последнем интервью говорила о страхе перед болезнью и забвением

Незадолго до своей кончины актриса Зинаида Кириенко признавалась, что самое страшное, с чем может столкнуться человек актерской профессии — это забвение и горячо надеялась навсегда остаться в сердцах своих преданных поклонников.

«Мне жаль актеров, которые в свое время много значили, зрители их любили, потом они уходят — или болезни, или невозможность перейти на театральную сцену… Забвение — это самое тяжелое, что может быть. Хочу верить, что меня эта участь не постигнет», — приводит слова Кириенко сайт KP.RU.

В своем последнем интервью знаменитость признавалась, что никогда не гналась за количеством ролей и не соглашалась играть во всех подряд фильмах, где предлагают, только ради гонораров. Гораздо важнее для нее было качество работы, возможность раскрыться самой, создать уникальный образ, который останется в истории кинематографа.

При этом актриса признавалась, что в последние годы не снималась, хотя потенциал был огромный, но достойных предложений не поступало. По ее словам, дело в том, что сейчас наступило время «странной режиссуры».

Актриса Зинаида Кириенко скончалась сегодня, 12 февраля на 89-м году жизни. Зрители знали и любили звезду советского кино по ее ярким, самобытным героиням в фильмах «Тихий Дон», «Любовь земная», «Судьба человека» и многим другим. Здоровье артистки подорвал ковид, которым она заболела после новогодних праздников.

За несколько дней до смерти ее госпитализировали и сразу определили в реанимацию. Врачи делали все возможное, чтобы спасти актрису, но из усилия оказались тщетны — не выдержало сердце.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Нина Усатова рассказала о последних днях жизни Зинаиды Кириенко.