Обвиняемая в гибели дочери актера Конкина назвала причину смерти девушки

Пресненский суд Москвы рассматривает материалы дела о трагической гибели дочери актера Владимира Конкина. Главная обвиняемая — Анна Андрианова — владелица фитнес-клуба «Джамп», в бассейне которого утонула молодая женщина. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru подсудимая призналась, что знает истинную причину смерти Софьи Конкиной. И это якобы совсем не несчастный случай.

Спорное дело

Андрианова настаивает, что перед тренировкой в бассейне дочь актера переборщила со спиртным. Обвиняемая утверждала, что имеется некая запись с камер наблюдения, где видно, как якобы Софья выходит из ближайшего супермаркета с бутылкой вина. После того как захлебнувшуюся, но еще живую девушку подняли со дна, в ее раздевалке нашли штопор и пробку. Из этого всего подсудимая сделала вывод, что трагедии могло не быть, не употребляй несчастная алкоголь.

«Она выпила эту бутылку одна в раздевалке», — поделилась своей версией событий Анна Андрианова.

Вину в случившемся женщина отрицает — ее судят по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, на месте ЧП в нужный момент не оказалось инструктора, который бы сию секунду вытащил Конкину из воды. Владелица клуба утверждает обратное, настаивая, что именно ее сотрудник, принимавший участие в спасении, и учуял стойкий запах алкоголя.

Адвокат Адриановой Роман Плуговенко поддерживает клиентку, отмечая, что «организм Софьи был толерантен к алкоголю». Юрист также предоставил суду результаты некой химико-токсикологической экспертизы, результаты которой указывают на якобы высокое содержание спиртного в крови и моче дочери Кончина сразу после страшного инцидента. Объективны результаты проведенного исследования или нет — еще предстоит разбираться.

Психологические проблемы?

Возвращаясь к дню трагедии, Андрианова отметила, что психологическое состояние девушки, решившей искупаться, якобы оставляло желать лучшего.

«Никто не задавался вопросом: а что с ней произошло? Она, человек, который очень хорошо плавает, как на глубине метр и 40 сантиметров могла утонуть? Она выпила и пошла в воду, а вода, по мнению экспертов, еще больше усугубляет алкогольное опьянение», — настаивала фигурантка уголовного дела.

Женщина уверена, что сотрудники ее фитнес-клуба оказали своевременную помощь Софье Конкиной, как и прибывшие к месту ЧП медики. Со слов Анны, захлебнувшуюся удалось стабилизировать, поэтому бригада «скорой» даже отказалась от реанимобиля.

«Наш работник делал ей искусственное дыхание, оказывал первую помощь. Мы сделали все, что нужно по нормативам фитнес-клуба», — не уставала повторять Андрианова.

Позиция обвинения

С мнением подсудимой и ее адвоката сторона обвинения категорически не согласна. Адвокат семьи покойной Михаил Бахрех уверен, что Софья Конкина не пила так много и так часто, как об этом говорит ответчица.

«У Софьи не было алкогольной зависимости, это установила экспертиза. И каких-то серьезных заболеваний, или врачебных ошибок, которые могли привести к смерти тоже не было», — пояснил юрист.

Эксперт указал на массу выявленных и задокументированных нарушений в работе «Джампа» Андриановой. Поэтому Бахрех не исключает, что одна из ошибок, один недосмотр могли привести к фатальным последствиям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Софья Конкина была найдена на дне бассейна столичного фитнес-клуба без дыхания 22 сентября 2020 года. «Скорая» госпитализировала молодую женщину, но вскоре та скончалась от асфиксии. Установлено, что в дыхательных путях несчастной было слишком много воды, поэтому и произошло удушье. По факту трагедии возбудили уголовное дело. Помимо некачественного оказания услуг, хозяйка фитнес-центра обвиняется в нарушении двух законов — «О защите прав потребителей» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ряда ГОСТов.