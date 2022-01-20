Свидетель гибели дочери Конкина о трагедии: «Стояла на коленях в воде»

Актер боится, что из-за проблем со здоровьем не доживет до суда.

Расследование по делу о гибели 32-летней дочери актера Владимира Конкина ведется уже больше года. Управляющая фитнес-клубом, в бассейне которого она утонула, обвиняется в оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.

Трагедия сильно подорвала здоровье пожилого артиста, который ранее пережил операцию на сердце и страдает хроническими заболеваниями. Конкин надеется в итоге добиться справедливого наказания для виновных в гибели его родного человека, но боится, что не доживет до суда.

По словам знаменитости, его дочь можно было бы спасти, если бы рядом был квалифицированный сотрудник, однако в фитнес-центре не было врача. По роковому стечению обстоятельств, поблизости не оказалось и других посетителей.

Как рассказал очевидец Чахонгир Гурезов, который также тренировался в том заведении, он увидел девушку и одним из первых, попытался оказать ей помощь. Но было уже слишком поздно.

«Смотрю девушка на коленях стоит. И наверху 15-20 сантиметров воды. Я сразу ее поднял, кричу. Мои друзья прибежали. Я сказал: «Давайте, возьмите ее. Вызывайте скорую». Когда поднимал ее, чувствовал, что тело теплое. Она не говорила, не дергалась, как будто уснула. Я сказал рабочему фитнес-клуба: «Куда вы смотрите?! Вот девушка утонула!» — рассказал Гурезов в ток-шоу на одном из телеканалов.

Facebook @konkinasofia

София Конкина утонула в бассейне 22 сентября 2020 года. Когда ее обнаружил персонал заведения, она уже была без сознания. Вызванные медики попытались спасти ее, но их усилия не дали результата. Вода попала в дыхательные пути, и София задохнулась.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что актер Конкин заявил иск на 11 миллионов хозяйке клуба, где погибла его дочь.