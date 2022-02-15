Политолог: Запад сочтет плановое возвращение войск РФ своей победой

Дмитрий Солонников с сарказмом отметил, что Байден и Джонсон могут претендовать на Нобелевскую премию мира за «предотвращение глобальной войны».

Плановое возвращение российских войск после учений с Белоруссией на Западе сочтут своей победой. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Дмитрий Солонников.

«Что касается США и Великобритании, то они, конечно же, припишут плановый вывод российских войск как свою огромную внешнеполитическую победу. Что же, Джо Байден и Борис Джонсон могут претендовать на Нобелевскую премию мира — они остановили глобальную войну. Думаю, что так они дальше и будут играть в этой ситуации», — сказал политолог.

При этом, подчеркнул Солонников, в решении России вернуть войска после учений в места постоянной дислокации нет ничего необычного, ведь они успешно выполнили поставленные задачи. По словам политолога, изначально ни у кого не было сомнений во временном пребывании войск в местах учений. Сейчас же подошло время, и они выводятся.

«Это могло произойти и вчера, и послезавтра. Такой график учений. Это плановая работа и далеко не первые учения, которые проводятся на южных рубежах нашей страны. Ничего сверхъестественного», — пояснил эксперт.

Солонников также обратил внимание на двуличное поведение Украины после заявлений Запада о «вторжении» РФ. Когда правительству Незалежной было выгодно получать деньги и оружие от США и НАТО, они поддерживали риторику западных стран, указал политолог.

В декабре 2021 года МИД России подготовил проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва потребовала от Запада письменного отказа от дальнейшего продвижения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в государствах бывшего СССР.

Кроме того, 31 декабря президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом договорился продолжать диалог по гарантиям безопасности по трем направлениям. 11 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия рассмотрела ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, и пообещал в скором времени ответ российской стороны последует. 14 февраля в ходе встречи с Путиным глава МИД РФ Сергей Лавров предложил продолжить переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО.

В последнее время правительства и СМИ западных стран распространяют слухи о якобы планируемом «вторжении» России на Украину. В качестве «доказательств» называются передвижения российских войск по территории России.

В свою очередь в РФ не раз заявляли об отсутствии таких планов, а сообщения об «агрессии» называли предлогом для наращивания присутствия НАТО возле границ России.

В Кремле подчеркивают, что РФ не собирается нападать на другие страны, а на собственной территории ее вооруженные силы могут передвигаться как угодно.

14 февраля Шойгу заявил о проведении учений почти на всех флотах и военных округах России. 15 февраля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские войска продолжают комплекс масштабных учений.

Ранее 5-tv.ru рассказал о возвращении подразделений Южного и Западного военных округов в пункты базирования после завершения части маневров.