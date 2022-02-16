🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 февраля, наступит полнолуние в знаке Льва. Светлый и спокойный день, время поиска гармонии во всех аспектах жизни. Поддерживайте ощущение равновесия всеми доступными способами, не позволяйте хаосу вторгаться в ваше пространство — физическое и духовное.

Сегодня стоит проявить великодушие, простить обидчиков и себя за необдуманные действия. Простите близких и чужих за грубость и бесцеремонность, не храните в себе боль, отпускайте. Не нужно учить жизни окружающих, сконцентрируйтесь на своей мирной позиции и растите доброту в собственном сердце. Теплое сердце притягивает красоту без помощи извне.

Проанализируйте свои достижения в профессиональном плане. Вы найдете, чем гордиться и нащупаете нить вдохновения для будущих побед. Но именно сегодня во всем, и в карьере и творчестве, в том числе, стоит проявить умеренность.

♈ Овен

С течением жизни многое меняется. И вы тоже, и ваше отношение к людям и событиям. Это говорит о развитии личности, обрастании новыми знаниями, о мудрости. Пусть опыт не всегда позитивен, но он вносит коррективы, как ни крути. И знать об этом нужно не только вам, но и вашим близким. Звезды просят вас быть честными перед семьей, друзьями и коллегами. Скажите им, что для вас важно и какую поддержку вы хотели бы получить. Поверьте, что они ответят вам благодарностью и помощью, если это необходимо.

Космический совет: будьте открыты и честны в общении с близкими, поделитесь своими чувствами.

♉ Телец

Проблема вот в чем — мы не верим, что достойны любви. Из-за этого создаем маску за маской, пытаясь выглядеть лучше, нравиться, вызывать восхищение. Но права в том, что лучший вы — настоящий, без шелухи и притворства. Любая неправда тлетворна и чревата последствиями, помните об этом. Примите себя, полюбите и не прячьтесь за маской. Это поможет вашим отношениям с окружающими перейти на совершенно новый уровень.

Космический совет: отбросьте притворство и покажите настоящих себя, вы прекрасны!

♊ Близнецы

Чего вы хотите от этой ситуации? Каким видите развитие отношений в ближайшие несколько лет? Сегодня звезды напоминают, что только вы являетесь архитектором своей реальности. Только вы знаете, чего хотите и как этого добиться. Не позволяйте мнениям со стороны сбить вас с пути. Итак, войдите в пространство ясности, четко сформулируйте свои намерения и приступайте к вдохновенным действиям. Ваша внешняя реальность вскоре заговорит об изменениях, через которые вы проходите внутри.

Космический совет: вы — архитектор своей реальности. Приступайте к вдохновенным действиям.

Пожуй ему ушко: что возбуждает разные знаки зодиака

♋ Рак

Вас ничто не остановит, как только поймете, что вы единственный, кто стоял на пути вашего собственного роста и эволюции. Сомневающиеся и метущиеся Раки, сейчас не время сдерживаться. Настало время развязать себе руки, сломать стену страха внутри и смело сделать шаг к своей мечте. Не слушайте тех, кто в вас не верит, не слушайте даже себя, если в вас говорит страх. Все непременно получится!

Космический совет: главный враг вашего развития — вы сами. Позвольте себе претендовать на большее.

♌ Лев

Лев, звезды обращают ваше внимание на острую необходимость в покое и равновесии. Пора навести порядок в делах, особенно в денежных вопросах, найти свою душевную гармонию. Важно принять действительность такой, какая она есть и действовать, исходя из обстоятельств. Что вам нужно для комфорта и спокойствия? Найдите или сделайте! Разорвите дестабилизирующие и токсичные связи, исключите все отвлекающее, наслаждайтесь красотой момента и никому не позволяйте ее омрачить.

Космический совет: пришло время для поиска точки баланса в отношениях с миром и собой.

♍ Дева

Учитывая, что вы находитесь под влиянием полной Луны, чувствительность в это время может быть довольно повышенной. Не сопротивляйся течению, Девы. Не заставляйте себя делать то, к чему вы совершенно не готовы. Вместо этого заберитесь в свое тайное логово и посвятите себя только приятным и наполняющим занятиям. Всеми средствами радуйте себя и балуйте. Вы это заслужили, вам это сейчас необходимо.

Космический совет: посвятите день себе любимым. Уединение подействует на вас исцеляюще.

Обнаженная магия: как последняя цифра вашего года рождения раскроет тайну души

♎ Весы

Легко говорить приятные вещи, осыпать тех, кого мы любим, всевозможными похвалами и комплиментами. Но сколько раз мы находим в себе смелость ругать их за определенное поведение? Сколько раз мы позволяем себе выступить в роли честного зеркала? Сегодня Вселенная просит вас переоценить дружеские отношения и то, как вы общаетесь с небезразличными вам людьми. Говорите правду, хоть это и нелегко, будьте честны. Ваши близкие поймут, что правда — самый богатый дар, что вы можете им преподнести.

Космический совет: вам придется раскрыть неприятную правду близкому человеку. Помните, это для его же блага.

♏ Скорпион

Планомерно и уверенно наводите порядок в делах — профессиональных, с этого начать проще всего, творческих и личных. Ощущение, что вы совершенно запутались в жизни, не пройдет, если не навести порядок. Пусть первым шагом хотя бы будет уборка, создание уюта в доме. Оценив свой труд, вы пойдете дальше и дальше, пока не доберетесь до собственной души. Ищите гармонию, созидайте, не отвлекайтесь на мелочную суету.

Космический совет: ищите гармонию в окружающем вас хаосе, пришло время навести в жизни порядок.

♐ Стрелец

Вы уже давно об этом думаете, и это причиняет больше страданий, чем вы можете выразить словами. Итак, почему вы снова и снова выбираете путь сопротивления? Почему вы позволяете своему эго мешать вашему миру и гармонии? Настало время немного расслабиться, разрешить себе проявлять амбиции и получать удовольствие от жизни. Целая Вселенная трудится, чтобы помочь вам добиться положительного сдвига.

Космический совет: позвольте себе больше, не скромничайте. Вы заслуживаете радости.

Названы даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым

♑ Козерог

Это время изобилия и процветания. Время смаковать плоды своего труда. Итак, сделайте паузу, вдохните и примите благодарность мира за вашу созидательную силу. Вы заслуживаете каждую крупицу добра, которую привлекли в свою жизнь. Но когда возьмете перерыв для перезагрузки, поразмышляйте, чему учит вас этот этап жизни. Активная работа сейчас — это хорошо и нужно, но необходим и вдумчивый анализ результатов с перспективой на будущее.

Космический совет: упорный труд даст богатый урожай, не отступайтесь от цели.

♒ Водолей

Ваша почетная роль сегодня — быть правдивым вестником. Не скрывайте, не преувеличивайте, не приукрашайте, смотрите в самую суть вещей и будьте предельно честны с собой и окружающими. Непросто, конечно. Но именно это укрепит дух и наиболее полно раскроет ваш потенциал. Дар правды не все оценивают сразу, но со временем все приходят к пониманию его ценности.

Космический совет: правда освободит вас как ничто другое.

♊ Рыбы

Чтобы освободить место для чего-то нового, вам придется отпустить часть прошлого. Но это необходимый компромисс, Рыбы. Необходимый компромисс, который поможет вам привлечь то, о чем вы так вдохновенно мечтаете. Практикуйте искусство независимости от своего «багажа». Учитесь отделять необходимое от ненужного. Иногда это намного сложнее. Чем может показаться. Но именно умение отбросить лишнее и лишних позволяет обрести свободу и легкость, с которыми гораздо приятнее идти по жизни.

Космический совет: время «генеральной уборки» жизни. Избавьтесь от всего лишнего.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Меркурий в Водолее изменит жизнь представителей всех знаков зодиака.