🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Иммунолог Крючков предупредил об опасности энцефалита у ковид-больных

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 052

По словам медика, в редких случаях у пациентов может происходить опасное воспаление мозгового вещества.

Иммунолог Крючков предупредил об опасности энцефалита у ковид-больных

Фото: Depositphotos / lightsource

У зараженных коронавирусом в редких случаях может происходить воспаление мозгового вещества. Об этом сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По словам эксперта, при коронавирусе у небольшого числа пациентов наблюдается энцефалит или энцефаломиелит, то есть воспаление мозгового вещества.

«Его природа обсуждается. Он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером. Но это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит», — цитирует Крючкова URA.RU.

В свою очередь врач-невролог, кандидат медицинских наук Алла Струценко сравнила коронавирус с эпидемией летаргического энцефалита, произошедшей в начале XX века.

«То, что страдает центральная нервная система — это несомненно. Это не только сосудистые вещи. <…> Это нарушение сна и бодрствования, нарушение терморегуляции, эмоциональные нарушения», — отметила Струценко.

Энцефалит — это группа заболеваний, которая характеризуется воспалением головного мозга. Их делят на первичные и вторичные, вирусные и микробные, инфекционно-аллергические, а также аллергические и токсические.

Накануне врач-невролог Павел Хорошев сообщил, что распространение омикрон-штамма коронавируса привело к учащению случаев развития острого аутоиммунного заболевания — синдрома Гийена-Барре. При нем иммунная система атакует нервные клетки. По словам Хорошева, статистика диагностирования данной болезни с началом пандемии возросла в десятки раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые выявили у перенесших COVID изменения в мозгу, как при болезни Альцгеймера.

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.01
-1.16 85.31
-0.96
Время для очищения: чего ждать россиянам в 16-е лунные сутки

Последние новости

20:30
Дарья Донцова сделала страшное признание о возвращении болезни в ее жизнь
20:23
Мурашко: дети составляют 17% от заболевших COVID-19 в РФ
20:16
Врач рассказал, в каких случаях головные боли у детей смертельно опасны
20:09
Стало известно, кому досталось наследство умершего экс-супруга Пугачевой
20:02
В Петербурге 21 февраля снимут запрет на оказание плановой медпомощи
19:55
Продюсер рассказала, что могло довести Николаева до срыва: «Два разных человека»

Сейчас читают

На осиновый кол? Как распознать энергетического вампира и защититься от него
Друг Баталова рассказал, как Дрожжина и Цивин переписали имущество семьи актера
Под какими знаками зодиака рождаются самые слабые мужчины
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год