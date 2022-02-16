Иммунолог Крючков предупредил об опасности энцефалита у ковид-больных

У зараженных коронавирусом в редких случаях может происходить воспаление мозгового вещества. Об этом сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По словам эксперта, при коронавирусе у небольшого числа пациентов наблюдается энцефалит или энцефаломиелит, то есть воспаление мозгового вещества.

«Его природа обсуждается. Он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером. Но это скорее смешанная история, не классический вирусный энцефалит», — цитирует Крючкова URA.RU.

В свою очередь врач-невролог, кандидат медицинских наук Алла Струценко сравнила коронавирус с эпидемией летаргического энцефалита, произошедшей в начале XX века.

«То, что страдает центральная нервная система — это несомненно. Это не только сосудистые вещи. <…> Это нарушение сна и бодрствования, нарушение терморегуляции, эмоциональные нарушения», — отметила Струценко.

Энцефалит — это группа заболеваний, которая характеризуется воспалением головного мозга. Их делят на первичные и вторичные, вирусные и микробные, инфекционно-аллергические, а также аллергические и токсические.

Накануне врач-невролог Павел Хорошев сообщил, что распространение омикрон-штамма коронавируса привело к учащению случаев развития острого аутоиммунного заболевания — синдрома Гийена-Барре. При нем иммунная система атакует нервные клетки. По словам Хорошева, статистика диагностирования данной болезни с началом пандемии возросла в десятки раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые выявили у перенесших COVID изменения в мозгу, как при болезни Альцгеймера.