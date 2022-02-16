Друг Баталова рассказал, как Дрожжина и Цивин переписали имущество семьи актера

В громком деле о мошенничестве с имуществом семьи народного артиста СССР Алексея Баталова появились новые детали. Друг обманутых вдовы и дочки актера — научный руководитель Госархива РФ Сергей Мироненко — рассказал, как артистке Наталии Дрожжиной и ее супругу Михаилу Цивину удалось тайком завладеть всеми деньгами, недвижимостью и вещами гения. Как выяснил 5-tv.ru, пара долго и планомерно добивалась поставленной задачи.

Везде обман

На очередном судебном заседании Мироненко признался: он давно знает Дрожжину и Цивина — познакомился с ними в доме Баталова. Мужчина отметил, что супруг артистки произвел на него хорошее впечатление, поскольку старался угодить семье покойного, однако изредка выглядел немного подозрительным и даже «слащавым».

Может быть, о беде вдовы Балатова — Гитаны Леонтенко — Мироненко и не узнал, не будь она доверчива и откровенна. Однажды товарищ застал ее сильно взволнованной: состоялся серьезный разговор.

«Она (Леонтенко — Прим. ред.) сообщила, что Дрожжина хочет оформить опеку над ее дочкой Машей. Это открыло глаза на намерения Дрожжиной и Цивина. Эта опека над Машей были для Гитаны Аркальевны неприемлема!» — уверял свидетель.

Сергей Мироненко напомнил, что наследница Баталовых страдает от тяжелой формы ДЦП. Несмотря на это родители не хотели, чтобы кто-то брал над ней опеку — мечтали, что Маша станет самостоятельной личностью в меру своих возможностей. Свидетель событий сообщил, что вдова актера открыто говорила о мошенничестве втершихся в доверие личностей.

«Когда было сказано про опеку, стала разматываться вся нить. Гитана Аркадьевна поняла, что имущество оформлено на другое лицо и со счетов сняты деньги. Она очень доверяла Дрожжиной и Цивину. Еще в банке была ячейка, куда они уговорили поместить вещи Алексея Баталова: ордена, золотые часы, какие-то бумаги. Когда вдова получила ключ, в ячейке ничего не было!» — делился подробностями Мироненко.

В заключение мужчина добавил, что вдова Баталова, даже несмотря на солидный возраст, находится в своем уме. По версии друга, подписать какие-либо бумаги от Цивина и Дрожжиной пострадавшая могла не глядя только потому, что слишком сильно доверяла.

YouTube / Информ TV

Жесткие разборки

Позицию Мироненко разделяет и подруга Гитаны Леонтенко Марьяна Есаян. Женщина рассказала суду, что вдова Алексея Баталова серьезно побаивалась обвиняемых в мошенничестве. Даже на встречу с Цивиным женщинам приходилось ходить вдвоем.

«Гитана просила меня присутствовать при встрече. Она боялась Цивина, говорила, он на нее часто кричал! И он не хотел давать ключ от ячейки», — утверждала свидетельница.

Согласно официальным данным, Наталье Дрожжиной, Михаилу Цивину, а также их нотариусу Дмитрию Бублию предъявлены обвинения в мошенничестве с чужой собственностью. Своей вины ни актриса, ни ее супруг не признают. Частично согласился с позицией обвинения лишь Бублий, проходящий по делу как пособник.

На одном из судебных заседаний по делу адвокат Бублия — Анатолий Клейманов — настаивал на прекращении уголовного преследования за истечением срока давности. Ходатайство было отклонено. Так же, как и требование адвоката Дрожжиной и Цивина — Игоря Катина — в проведении закрытого слушания якобы из-за вероятных угроз жизням и здоровью его клиентов. Юрист настаивал, что хейтеры могут начать мстить подозреваемым за семью Баталова. Суд счел это надуманным основанием, поскольку никаких реальных доказательств агрессии, направленной на актрису и ее мужа, не было.

Ранее 5-tv.ru рассказал, ради какой суммы были проведены незаконные сделки с имуществом Баталова.