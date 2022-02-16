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Дурной знак: Брик мучали странные сны о собаке перед известием о болезни

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 166

Евгении Брик снилась умершая собака перед известием о болезни

Дурной знак: Брик мучали странные сны о собаке перед известием о болезни

Фото: Instagram @evgeniabrik

Тема:
Умерла актриса Евгения Брик

Актриса прагматично относилась к сновидениям и не верила в разного рода мистику. Однако признавалась, что образ ее умершего пса вызывал у нее странные чувства.

За два года до смерти Евгению Брик начали мучить странные сны с участием ее умершего питомца — лабрадора. Пес прожил в семье актрисы 14 лет, и к нему она питала исключительно теплые чувства. Однако внезапное появление лабрадора во снах показалось Брик странным.

Звезда «Стиляг» относилась к сновидениям весьма скептически, не верила в разного рода предзнаменования, но в интервью «Вокруг ТВ» призналась, что они вызывают у нее странные чувства.

«Сегодня я проснулась от ощущения, что что-то было связано с собакой», — рассказала тогда актриса.

На тот момент Брик еще не столкнулась со страшным недугом, но при этом мечтала быть как можно дольше со своими любимыми людьми, и чтобы они были здоровы.

«Сейчас для меня самое главное — это здоровье. Честно, когда ты осознаешь, что близкие люди начинают уходить, понимаешь, такого не будет постоянно. Особенно, когда дочка этим интересуется. На первом месте — это семья, чтобы жизнь оставалась такой, какой она есть сейчас», — говорила звезда.

Актриса очень хотела увидеть, как вырастет ее дочка Зоя, а также подарить ей братика или сестричку. Однако этим планам, к сожалению, уже не суждено сбыться.

Евгения Брик умерла после длительной борьбы с тяжелым недугом в Лос-Анджелесе. Актрисе было 40 лет. По слухам, она страдала от онкологии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, к каким психологическим проблемам у дочери Брик приведет желание родных скрыть от нее смерть мамы.

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