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К каким психологическим проблемам у дочери Брик приведет желание родных скрыть от нее смерть мамы

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 21 244

Психолог объяснила, как может сказаться на психике дочери Брик то, что от нее скрыли смерть мамы

Фото, видео: Instagram @evgeniabrik; 5-tv.ru

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Близкие 12-летней Зои всеми силами пытаются уберечь девочку от тяжелого удара.

Смерть актрисы Евгении Брик стала настоящим шоком для ее друзей и коллег, но тяжелее всех сейчас, безусловно, самым близким людям — мужу Валерию Тодоровскому и их 12-летней дочери Зое. Из-за огромного количества сообщений со словами соболезнования и поддержки доступ к странице наследницы в соцсети даже пришлось ограничить. Родные всеми силами пытаются уберечь малышку от тяжелого потрясения, поэтому пока не рассказывают ей, что мамы больше нет.

Между тем, такое решение может спровоцировать у девочки появление серьезных психологических проблем, считает детский и семейный психолог Наталья Искра.

Как рассказала специалист в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru, ребенок в такой ситуации может потерять доверие к людям из своего ближайшего окружения и начать подозревать обман даже там, где с ней совершенно искренни.

«Он ожидает, что от него скрывают еще что-то, что возможно еще кто-то умирает или еще кто-то уже умер. В моей практике было достаточно таких детей, и для них очень травматическая была вот эта история», — объяснила психолог.

Как отметила эксперт, другой опасный момент заключается в том, что маленький человек даже не смог попрощаться со своим близким. Из-за этого утрата не становится фактом, который со временем переживается, а порождает иллюзию того, что человек все еще жив и где-то рядом.

Ребенок может на протяжении достаточно долгого времени ждать маминого возвращения, искать ее взглядом на улице. Все это крайне тяжело и лучше этого не допускать, считает психолог.

«Важно ребенку все-таки говорить правду и предоставлять ребенку возможность попрощаться с уходящим близким взрослым, потому что в будущем это, конечно, улучшит намного качество его жизни», — рассказала эксперт.

Актриса Евгения Брик скончалась в Лос-Анджелесе на 41-м году жизни после продолжительной болезни. Как сообщается, процедура прощания и кремации пройдет в США, а похороны позднее в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что друзья и коллеги не смогут проститься с Евгенией Брик.

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