Поклонники нашли новые «доказательства» воссоединения Прилучного и Муцениеце

После Дня всех влюбленных у поклонников некогда красивой и популярной пары российского шоу-бизнеса Павла Прилучного и Агаты Муцениеце затеплилась надежда на их скорое воссоединение. Экс-супруга звезды сериала «Мажор» в сторис Instagram-аккаунта продемонстрировала кольцо на безымянном пальце, подогрев интригу заявлением о том, что пока не готова раскрывать имя кавалера.

Однако неугомонные фанаты не был готовы терпеть недомолвки и решили самостоятельно выяснить происхождение кольца на пальце Муцениеце, вызвавшем такой бурный интерес.

Instagram @agataagata

Внимательные поклонники обнаружили в подписках Прилучного ювелирный дом, изготовивший абсолютно такое же украшение, как было на пальце у звезды. Внутри украшения выгравированы трогательные слова «Люблю тебя». Догадки любопытных пользователей косвенно подтвердил и автор ювелирного изделия.

«Давно я не делал подобных колец, но тут особый случай. Помолвочное кольцо из платины с бриллиантом», — сказано в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Федоров (@dmitry_fedorov_life)

Впрочем, виновники переполоха пока ни подтвердили, ни опровергли «детективных» догадок.

На днях сам Прилучный спровоцировал слухи о расставании с Мирославой Карпович, написав в сети пост о ней, который многие сочли прощальным. В нем звезда «Мажора» поблагодарил звезду за то, что «поддержала и была рядом в сложный период», написал множество комплиментов и попросил фанатов «остановить волну хейта и ненависти» в адрес актрисы.

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