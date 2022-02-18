Поклонники нашли новые «доказательства» воссоединения Прилучного и Муцениеце
Ходят слухи, что звезда сериал «Мажор» расстался с Мирославой Карпович, а вот с бывшей женой якобы помирился.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
После Дня всех влюбленных у поклонников некогда красивой и популярной пары российского шоу-бизнеса Павла Прилучного и Агаты Муцениеце затеплилась надежда на их скорое воссоединение. Экс-супруга звезды сериала «Мажор» в сторис Instagram-аккаунта продемонстрировала кольцо на безымянном пальце, подогрев интригу заявлением о том, что пока не готова раскрывать имя кавалера.
Однако неугомонные фанаты не был готовы терпеть недомолвки и решили самостоятельно выяснить происхождение кольца на пальце Муцениеце, вызвавшем такой бурный интерес.
Внимательные поклонники обнаружили в подписках Прилучного ювелирный дом, изготовивший абсолютно такое же украшение, как было на пальце у звезды. Внутри украшения выгравированы трогательные слова «Люблю тебя». Догадки любопытных пользователей косвенно подтвердил и автор ювелирного изделия.
«Давно я не делал подобных колец, но тут особый случай. Помолвочное кольцо из платины с бриллиантом», — сказано в сообщении.
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Впрочем, виновники переполоха пока ни подтвердили, ни опровергли «детективных» догадок.
На днях сам Прилучный спровоцировал слухи о расставании с Мирославой Карпович, написав в сети пост о ней, который многие сочли прощальным. В нем звезда «Мажора» поблагодарил звезду за то, что «поддержала и была рядом в сложный период», написал множество комплиментов и попросил фанатов «остановить волну хейта и ненависти» в адрес актрисы.
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