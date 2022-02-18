Сергей Урсуляк об умершем Геннадии Юхтине: «Половина истории кинематографа»

Народный артист РФ Геннадий Юхтин, о смерти которого стало известно сегодня, прославился экранным образом «простого хорошего человека из народа». Умение его создать было редчайшим актерским качеством Юхтина, благодаря которому он сыграл во множестве лучших картин советского кинематографа. Так о покойном актере отозвался кинорежиссер Сергей Урсуляк, снявший Юхтина в своем фильме «Исаев».

«Геннадий Гаврилович — это, без преувеличения, половина истории отечественного кинематографа. Он стал известным артистом за три года до моего рождения, а я уже очень немолодой человек. <…> Не играя очень больших ролей, он успел поработать со всеми выдающимися отечественными режиссерами — по крайнем мере, большинством из них — и снялся в самых выдающихся наших картинах — от „Неуловимых мстителей“ до „Мертвого сезона“ и так далее. <…> Очень жаль, что его больше нет с нами», — высказался Урсуляк в комментарии 5-tv.ru.

Ранее стало известно о смерти 89-летнего Геннадия Юхтина, незадолго до этого госпитализированного с осложнениями после COVID-19.

Актер прославился участием во множестве культовых советских картин, таких как «Дело Румянцева», «Чужая родня», «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Акваланги на дне», «Неуловимые мстители», «Братья Карамазовы» и других.

Ранее 5-tv.ru рассказал о главных женщинах и мистических случаях в жизни Геннадия Юхтина.