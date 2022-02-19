Игорь Верник тяжело переживает смерть Бориса Невзорова: «Помню все, как вчера»

Знаменитый актер Игорь Верник выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Бориса Невзорова. Любимцу публики было 72 года. Он умер из-за тяжелых последствий заражения COVID.

Верник отреагировал на печальное известие в Instagram. Актер прокомментировал пост режиссера Оксаны Байрак, посвященный покойному Борису Георгиевичу. Она вспоминала, как кумир миллионов играл в ее мелодраме «Кардиограмма любви». В уход гения женщина до сих пор не может поверить.

«Помню все… Как вчера… Спасибо вам, Оксана, за то, что подарили мне возможность партнерствовать с Борисом, за этот опыт… За «кардиограмму любви» наших героев… Светлая память», — написал Игорь Верник.

Instagram @ksanabayrak

Слова самой Байрак довели пользователей сети буквально до слез. Режиссер вспоминала, какой искренней была улыбка Бориса Невзорова, как много радости он подарил своим фанатам и тем, с кем сотрудничал.

«Борис Георгиевич… Мой взрослый друг… Мой актер… Как же так… Это нечестно… Невероятный, остроумный, в состоянии перманентной влюбленности, позволявшей проживать чувства, а не отыгрывать их… Улыбка Бори — улыбка счастливого человека… Больно… Моя боль растворилась в барбюсовской трагической нежности… А следующее слово прожить еще труднее — прощай…» — заключила Оксана Байрак.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как живут осиротевшие дети Бориса Невзорова.