Игорь Верник тяжело переживает смерть Бориса Невзорова: «Помню все, как вчера»
Знаменитого актера не стало 18 февраля. Причиной трагедии стала опасная инфекция.
Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко
Знаменитый актер Игорь Верник выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Бориса Невзорова. Любимцу публики было 72 года. Он умер из-за тяжелых последствий заражения COVID.
Верник отреагировал на печальное известие в Instagram. Актер прокомментировал пост режиссера Оксаны Байрак, посвященный покойному Борису Георгиевичу. Она вспоминала, как кумир миллионов играл в ее мелодраме «Кардиограмма любви». В уход гения женщина до сих пор не может поверить.
«Помню все… Как вчера… Спасибо вам, Оксана, за то, что подарили мне возможность партнерствовать с Борисом, за этот опыт… За «кардиограмму любви» наших героев… Светлая память», — написал Игорь Верник.
Слова самой Байрак довели пользователей сети буквально до слез. Режиссер вспоминала, какой искренней была улыбка Бориса Невзорова, как много радости он подарил своим фанатам и тем, с кем сотрудничал.
«Борис Георгиевич… Мой взрослый друг… Мой актер… Как же так… Это нечестно… Невероятный, остроумный, в состоянии перманентной влюбленности, позволявшей проживать чувства, а не отыгрывать их… Улыбка Бори — улыбка счастливого человека… Больно… Моя боль растворилась в барбюсовской трагической нежности… А следующее слово прожить еще труднее — прощай…» — заключила Оксана Байрак.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как живут осиротевшие дети Бориса Невзорова.
- 19 февр
- Стало известно, когда могут пройти похороны актера Бориса Невзорова
- 19 февр
- Депутат Драпеко о смерти Невзорова: «Как жалко, какой замечательный артист»
- 19 февр
- Павлючик о смерти Невзорова из-за СОVID: «Здоровяк рухнул, как подрубленный дуб»
- 19 февр
- Только благородные герои: Главные роли умершего Бориса Невзорова
- 19 февр
- Какое наследство Борис Невзоров оставил своим признанным и внебрачным детям
- 19 февр
- Названа точная причина смерти 72-летнего Бориса Невзорова
- 18 февр
- Многодетный папа: что известно об осиротевших детях Бориса Невзорова
- 18 февр
- Ирина Розанова сравнила смерть Бориса Невзорова со смертью Леонида Куравлева
- 18 февр
- Кабо рассказала, как вел себя и чувствовал Борис Невзоров незадолго до смерти
- 18 февр
- Тяжелая судьба умершего Бориса Невзорова: работа дворником, убийство жены и спасение
Читайте также
87%
0.01 86.15
0.02
Нашли ошибку?