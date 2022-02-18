Многодетный папа: что известно об осиротевших детях Бориса Невзорова

Знаменитый актер умер вскоре после заражения COVID. Шансов на спасение практически не было.

На 73-м году жизни от тяжелых последствий коронавирусной инфекции скончался народный артист РФ Борис Невзоров. У знаменитого актера осталось трое детей. Причем, один из наследников еще совсем юный, чтобы осознать и принять трагедию. Каким отцом был кумир миллионов, почему лишился матери одного из малышей и как сегодня живут осиротевшие, рассказывает 5-tv.ru.

Отстранили от сына

У Бориса Георгиевича всего трое детей. Первого наследника — сына Бориса — актеру родила возлюбленная по имени Марина. Счастливое событие произошло, когда любимцу публики был всего 21 год, а его избраннице — 18. Пара прожила вместе долгие 11 лет, преодолев ряд серьезных ссор и три развода. В итоге союз все равно распался. Вскоре прекратились и отношения гения с первенцом.

В ранних интервью Невзоров рассказывал, что, выйдя замуж, первая жена решила отстранить его от сына Бориса. Несмотря на непреодолимое желание быть вместе, актеру пришлось уступить. Воспитанием ребенка занялся новый мужчина экс-избранницы будущего народного артиста.

Любимые дочки

Зацикливаться на тяжелом разводе с Мариной молодой актер, конечно, не стал. Окончив школу-студию МХАТ, Борис Георгиевич сразу стал работать в театре. Через несколько лет именно там он повстречает прекрасную юную актрису Настю Иванову — между коллегами с первого взгляда вспыхнут чувства.

Любимую Невзоров позвал замуж, та родила ему дочь Полину. Все в этой семье было хорошо до тех пор, пока не случилось страшное: Анастасию, не успевшую поднять дочь на ноги, убили. Девочке было всего десять лет, когда мамы не стало — в воспитании Борису Георгиевичу помогали все близкие родственники.

Полина Невзорова, окончив школу, стала учиться на врача — на этом настоял знаменитый папа. Сейчас она профессиональный оториноларинголог. Наследница подарила актеру двух внуков — Захара и Леву. Семейство живет в своем доме в курортном Адлере.

ТАСС / Борисов Виктор

Народный артист России тяжело переживал убийство любимой женщины, но к счастью, на его пути встретилась та, которая вернула к жизни. В Малом театре в 2005 году Невзоров познакомился с сотрудницей бухгалтерии Еленой Хрипуновой. Несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, оба влюбились друг в друга до беспамятства, пишет wellnesso.ru.

В декабре 2020 года женщина родила любимому дочь Настю — общим решением девочку назвали в честь погибшей супруги актера. Что сейчас переживают близкие погибшего гения, невозможно представить.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему востребованному актеру Борису Невзорову приходилось работать дворником.