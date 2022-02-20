Спор vs гармония: как на жизнь людей повлияют 20-е лунные сутки

В воскресенье, 20 февраля, действуют 20-е лунные сутки. Как в этот день небесные тела будут влиять на людей и как использовать их энергию в свою пользу, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астролог Ксения Шахова. По ее словам, период ожидается достаточно противоречивый — с одной стороны, возможны споры, с другой — заключение крепких партнерских отношений.

«Задайте себе вопрос: когда дело доходит до споров и разногласий, как вы помогаете себе и партнеру справиться с накалом чувств? Можете ли вы вступиться друг за друга, не стесняясь при этом своих собственных эмоций? Светило находится в конфликте с Венерой и Марсом — двумя гендерными планетами, поэтому сегодня все внимание направлено на сферу партнерства. Неожиданно для вас самих разрастется спор, либо вы всерьез задумаетесь о своих привязанностях», — объяснила астролог.

Она отметила, что в это воскресенье лучше всего разобраться в себе, посвятить время психоанализу. Также можно пообщаться с семьей и наладить контакты с друзьями.

«Это воскресенье можно провести в одиночестве, расставив все в своем внутреннем мире по полочкам, либо провести его с семьей. <…> В контакте с друзьями можно найти общие точки соприкосновения, и в этот же момент может родиться компромисс», — добавила Шахова.

Не стоит и забывать о своем здоровье и красоте. Возможно, стоит отправиться в салон и сделать те процедуры, о которых давно мечтали.

«Луна в Весах призывает позаботиться о почках и пояснице — это те органы, на которые сегодня не рекомендуется хирургическое вмешательство. Также это неплохой день для посещения косметолога и салона красоты, если вы уже ранее делали выбранные процедуры», — посоветовала астролог.

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