🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Спор vs гармония: как на жизнь людей повлияют 20-е лунные сутки

|
Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта Эксклюзив 23 970

Астролог Ксения Шахова рассказала, о чем в первую очередь стоит позаботиться 20 февраля.

Фото, видео: Depositphotos / Andrew7726; 5-tv.ru

В воскресенье, 20 февраля, действуют 20-е лунные сутки. Как в этот день небесные тела будут влиять на людей и как использовать их энергию в свою пользу, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астролог Ксения Шахова. По ее словам, период ожидается достаточно противоречивый — с одной стороны, возможны споры, с другой — заключение крепких партнерских отношений.

«Задайте себе вопрос: когда дело доходит до споров и разногласий, как вы помогаете себе и партнеру справиться с накалом чувств? Можете ли вы вступиться друг за друга, не стесняясь при этом своих собственных эмоций? Светило находится в конфликте с Венерой и Марсом — двумя гендерными планетами, поэтому сегодня все внимание направлено на сферу партнерства. Неожиданно для вас самих разрастется спор, либо вы всерьез задумаетесь о своих привязанностях», — объяснила астролог.

Она отметила, что в это воскресенье лучше всего разобраться в себе, посвятить время психоанализу. Также можно пообщаться с семьей и наладить контакты с друзьями.

«Это воскресенье можно провести в одиночестве, расставив все в своем внутреннем мире по полочкам, либо провести его с семьей. <…> В контакте с друзьями можно найти общие точки соприкосновения, и в этот же момент может родиться компромисс», — добавила Шахова.

Не стоит и забывать о своем здоровье и красоте. Возможно, стоит отправиться в салон и сделать те процедуры, о которых давно мечтали.

«Луна в Весах призывает позаботиться о почках и пояснице — это те органы, на которые сегодня не рекомендуется хирургическое вмешательство. Также это неплохой день для посещения косметолога и салона красоты, если вы уже ранее делали выбранные процедуры», — посоветовала астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех знаках зодиака, для которых весна-2022 станет очень тяжелой.

-3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.76
0.01 86.15
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:52
Онколог рассказал, из-за какой ошибки здоровый человек может заболеть раком
9:35
Сборная России по хоккею проиграла финнам в финале Игр в Пекине
9:26
Калашникова о симпатии к Шаляпину: «Он должен был воспитывать моего сына»
9:11
Гороскоп подарков: что подарить на 23 февраля разным знакам зодиака?
8:51
ВСУ предприняли попытку прорыва в ЛНР. Есть первые жертвы среди мирного населения
8:45
Кому нужно удалять миндалины, а для кого это опасно? — комментарий отоларинголога

Сейчас читают

Спор vs гармония: как на жизнь людей повлияют 20-е лунные сутки
Истина в вине: что расскажет о мужчине его любимый алкоголь
Женщины с какими именами рискуют стать алкоголичками
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год