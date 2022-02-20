🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Врач предупредил любителей мыться о риске пневмонии и бронхита

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 1 071

Врач Зайцев предупредил о риске возникновения пневмонии из-за плесени в ванной

Врач предупредил любителей мыться о риске пневмонии и бронхита

Фото: Depositphotos / Wavebreakmedia

Как выяснилось, опасность может подстерегать в собственном доме.

Дома человек ощущает себя защищенным от всех неблагоприятных факторов. Однако состояние жилого помещения может спровоцировать развитие опасных заболеваний. К примеру, черная плесень, которая появляется в местах с повышенным уровнем влажности, приводит к бронхиту и пневмонии.

При этом человек может даже не подозревать, почему болеет и по какой причине у него снижается иммунитет. Об этом рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

По словам специалиста, опасность подстерегает обычно в ванной комнате. В сухом помещении плесень не так опасна, особенно, если предусмотрена хорошая система вентиляции. При этом под воздействием горячей воды и пара, мельчайшие частички поднимаются в воздух и проникают в организм.

«Люди моются и попадают под воздействие черной плесени. Если попадает в дыхательные пути — это плохо лор органам: задней стенке глотки, миндалинам, носоглотке и околоносовым пазухам, а также бронхолегочной системе: трахее, бронхам и легким. Это трахеиты, бронхиты и пневмонии. Именно не бактериальной, а плесневой природы», — объяснил доктор в интервью URA.RU, добавив, что заболевание не передается от одного человека к другому.

Как отметил эксперт, плесень имеет свойство накапливаться и чаще всего возникает в труднодоступных местах — в душевых кабинах, на плитке, в вентиляционных коробах и шахтах. Поэтому очень важно не загромождать пространство вещами и мебелью и регулярно производить уборку, а также обеспечить доступ свежего воздуха.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что врач предупредил россиян о вызывающей рак пыли.

-1° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.76
0.01 86.15
0.02
Слушайте интуицию! Китайский совет дня на понедельник, 21 февраля

Последние новости

10:24
Добровольцы из Крыма прибыли в Донбасс для помощи местным жителям
10:10
Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова рассталась с женихом перед свадьбой
9:56
Страстный или надежный? Какой тип любви подойдет женщинам разных знаков зодиака
9:54
Власти Пензенской области ввели режим ЧС из-за прибытия беженцев из ЛНР и ДНР
9:42
Алентова о жестком отборе в актерское училище: «Попросили поднять юбочку повыше»
9:28
Психолог назвала лучшее, что родители могут сделать для своего ребенка

Сейчас читают

Слушайте интуицию! Китайский совет дня на понедельник, 21 февраля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака
Названы обладатели группы крови с самым сильным иммунитетом
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год