Врач предупредил любителей мыться о риске пневмонии и бронхита

Как выяснилось, опасность может подстерегать в собственном доме.

Дома человек ощущает себя защищенным от всех неблагоприятных факторов. Однако состояние жилого помещения может спровоцировать развитие опасных заболеваний. К примеру, черная плесень, которая появляется в местах с повышенным уровнем влажности, приводит к бронхиту и пневмонии.

При этом человек может даже не подозревать, почему болеет и по какой причине у него снижается иммунитет. Об этом рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

По словам специалиста, опасность подстерегает обычно в ванной комнате. В сухом помещении плесень не так опасна, особенно, если предусмотрена хорошая система вентиляции. При этом под воздействием горячей воды и пара, мельчайшие частички поднимаются в воздух и проникают в организм.

«Люди моются и попадают под воздействие черной плесени. Если попадает в дыхательные пути — это плохо лор органам: задней стенке глотки, миндалинам, носоглотке и околоносовым пазухам, а также бронхолегочной системе: трахее, бронхам и легким. Это трахеиты, бронхиты и пневмонии. Именно не бактериальной, а плесневой природы», — объяснил доктор в интервью URA.RU, добавив, что заболевание не передается от одного человека к другому.

Как отметил эксперт, плесень имеет свойство накапливаться и чаще всего возникает в труднодоступных местах — в душевых кабинах, на плитке, в вентиляционных коробах и шахтах. Поэтому очень важно не загромождать пространство вещами и мебелью и регулярно производить уборку, а также обеспечить доступ свежего воздуха.

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