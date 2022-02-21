Праздник в носу: как не прогадать с выбором парфюма мужчине на 23 февраля

Важно перед походом в парфюмерный магазин не забыть провести «инспекцию», выяснив примерные предпочтения мужчины.

День защитника Отечества не за горами, а это значит, что предпраздничная подарочная паника скоро достигнет своего пика. Для тех, кто точно не хочет одаривать своего избранника бритвой и носками, парфюмер Валерия Нестерова в интервью 5-tv.ru рассказала, как подобрать мужчине аромат, который ему понравится.

Основатель бренда VN Perfumes и Школы парфюмерного искусства отметила, что представители сильного пола зачастую консервативны в своих вкусах.

«Чаще всего это композиции фужеры, — отметила Нестерова, — В них есть обилие свежих, акватических нот, амбра, древесные ноты, есть оттенки табака, алкогольных напитков. Мужчина традиционно в парфюмерии представляется как наш защитник, как мужественный человек, целеустремленный, направленный, сосредоточенный и деловой».

Однако тем, чьи возлюбленные или папы любят парфюмерные эксперименты и их трудно удивить, стоит обратить внимание на нишевые ароматы, возможно, даже на унисекс-композиции.

«Унисекс-ароматы бывают и цветочного направления, как чисто женские, и более брутальные, с фужерными аккордами, как чисто мужские, которые содержат лаванду. Однако здесь все уже варьируется предпочтениями мужчины, тем, что ему больше нравится», — пояснила специалист.

Как пример, для искушенных любителей необычных ароматов парфюмер предложила обратить внимание на композиции с пачули, грейпфрутом, ветивером.

«Если у нас мужчина более сдержанный, более строгий, более структурный и не любит ароматные эксперименты, то, безусловно, он будет обращаться к сегменту люксовой парфюмерии», — рассказала собеседница 5-tv.ru.

Как правило, композиции таких парфюмов более сдержаны. По словам специалиста, они часто имеют фужерные направления, где есть лаванда, дубовый мох, либо же амбровое направление.

Стоит обратить внимание и на древесные ароматы с теплыми нотами специй. Легкая пряность добавит пикантности довольно классическому парфюму.

«Ароматов для мужчин на современном парфюмерном рынке достаточно большое количество. Однако вкусы мужчин обычно бывают более традиционны, чем у нас, женщин, девушек, которые любят эксперименты, хотят чего-то необычного», — подытожила парфюмер.

Перед походом в парфюмерный магазин важно ненавязчиво выяснить вкусы своего мужчины, чтобы понимать — стоит ли идти на эксперимент, или же выбрать нечто более сдержанное. Тогда шансы, что вашему близкому человеку не понравится подарок, сократятся до минимума.

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