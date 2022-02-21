Выплескивает накопленную ненависть: Психолог объяснила агрессию Казьминой к сыну и матери

Бывшая жена Андрея Аршавина забрала младших дочек и ушла из дома. Она уверена, что близкие сговорились и хотят отправить ее в хоспис.

Алиса Казьмина ополчилась на мать и сына за то, что они, как считает экс-супруга Андрея Аршавина, хотят сдать ее в хоспис. Она забрала младших дочерей Алису и Есению и ушла из дома. Мать Казьминой призналась, что конфликт исключительно односторонний — она не желает зла Алисе, но расстраивается из-за того, что старший сын не видит мать.

Борьба внутри

Психолог Ирина Барбат в эксклюзивном интервью 5-tv.ru объяснила агрессивное отношение бывшей возлюбленной известного футболиста к близким людям. По ее мнению, тяжелая борьба с аутоиммунным заболеванием и другие проблемы со здоровьем не прошли даром для Казьминой.

«Существует клиническая и внутренняя картины болезни. Клиническая картина связана в основном с медицинскими аспектами — это диагноз, это сложности в заболеваниях, характер лечения, длительность лечения, прогнозы, — отметила специалист, — Внутренняя картина болезни — это сугубо индивидуальная система ощущений, эмоциональных переживаний, мыслей, страхов, которые присутствуют у человека по отношению к его заболеванию».

По мнению Барбат, именно вот эта система внутренних ощущений и определяет во многом нынешнее поведение экс-супруги Аршавина. Любое заболевание оставляет след на психоэмоциональном состоянии человека, а когда оно столь тяжелое и длительное — отпечаток становится куда глубже.

«Мы видим, что болезнь имела достаточно затяжной период: были множественные госпитализации, было достаточно сложное лечение. Эта болезнь оставила серьезный след на внешности Алисы, и, конечно, говорить о том, что ее психоэмоциональное состояние никак не изменилось, не представляется возможным», — подчеркнула психолог.

Защитный механизм

Трудно судить о том, насколько тяжело переживает сложившуюся ситуацию Казьмина, однако, вероятно, ее агрессия в адрес семьи связана с защитными механизмами психики. Барбат полагает, что экс-жена Аршавина спасается от внутренних потрясений и тревожности за работающим на неосознаваемом уровне самообманом.

«В ситуации с Алисой мы сейчас видим, что она достаточно агрессивно проявляет себя по отношению к своим близким — к матери и к сыну. Это может говорить в целом о том, что у нее достаточно агрессивное отношение вообще к сложившейся ситуации из-за болезни, — объяснила специалист, — <…> у Алисы сейчас включился механизм психологической защиты под названием проекция, и для этого механизма характерно то, что весь внутренний негатив, который есть у человека, выплескивается наружу и приписывается другим объектам».

Поэтому, вероятно, Казьмина приписывает свою агрессивность матери и сыну. По словам психолога, у бывшей жены Аршавина мог включиться и механизм замещения, когда агрессия, гнев и ненависть, накопившиеся внутри за период болезни, начали выплескиваться на окружающих. Это может быть разрушительно как для близких Казьминой, так и для нее самой.

«Состояние сейчас Алисы требует детальной работы клинических психологов и психотерапевтов», — подытожила Барбат.

Долгое время Алиса Казьмина борется с аутоиммунным заболеванием. Из-за тяжелого недуга серьезно пострадала внешность некогда яркой красавицы-модели — у нее провалился нос. Также экс-супруга известного футболиста перенесла серьезную операцию из-за приступа перитонита. Фактически ей пришлось после нее заново учиться ходить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказала мать тяжелобольной Казьминой о ее уходе из дома.