Новая пассия Лепса посмеялась над обвинениями в меркантильности: «И не скрывала»

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Юлия Федорова
Юлия Федорова Юлия Федорова Журналист 1 175

Украинская модель Наталья Болюх поспорила с подписчиками о качествах идеального мужчины.

Новая пассия Лепса посмеялась над обвинениями в меркантильности: «И не скрывала»

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

В середине февраля недавно разведенного певца Григория Лепса застали в компании привлекательной блондинки. Между парой явно теплые чувства: на видео Григорий приобнимал и целовал новую пассию, пока та что-то обсуждала за столом.

Позже стало известно, что вероятная девушка известного артиста — модель Наталья Болюх. В 2018-м она победила в конкурсе «Мисс Львов» и была первой вице-мисс «Украина Вселенная».

Поклонники артиста атаковали Instagram модели. Та не стала опровергать или подтверждать роман с Григорием Лепсом. При этом девушка сразу не понравилась поклонникам певца, сообщает 7Дней.ru, те заподозрили ее в меркантильности и желании нажиться на популярности Лепса.

Модель не расстроили подобные обвинения. Наталья призналась: мужчина ее мечты обязательно должен быть миллиардером. ОДин из подписчиков попытался пристыдить Болюх, но девушка в долгу не осталась и резко ответила подписчику.

«Очень мне „стыдно“. Лучше же, конечно, будет, если я напишу, что мужчина моей мечты — это несостоявшийся мужчина», — парирует Наталья.

Instagram @topnataliaa

На вопрос, действительно ли модели нужны от мужчин только деньги, женщина отвечает односложно.

«Я как бы никогда и не скрывала, что мой мужчина должен быть самым лучшим. А самый лучший не должен быть неуспешным», — убеждена Наталья.

Оказалось, что сердце модели после развода свободно. Поэтому она проявляла знаки внимания к Григорию Лепсу. В сети обсуждают, что Наталья уже планирует совместную жизнь со звездой. Сам Лепс ситуацию не комментирует.

Некоторые подписчики уверены, что видео с моделью было снято для отвлечения внимания от Юлии Барановской, которой приписывают роман с певцом. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Панайотов невольно подогрел слухи о связи телеведущей и певца.

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