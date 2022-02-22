Названы даты рождения людей, которым нельзя было жениться 22.02.2022

Выбирая красивые даты, молодожены надеются не только прожить жизнь долго и счастливо, но и заручиться поддержкой звезд, чтобы те указали им верный путь к прекрасной семейной жизни. Поэтому неудивительно, что в «зеркальную» дату 22.02.2022 многие решили связать себя узами брака.

Но при выборе знаковой даты следует помнить, что для некоторых людей церемония 22 февраля может оказаться несчастливой. В беседе с 5-tv.ru астропсихолог Ирина Булгакова объяснила, кому категорически нельзя было жениться в «зеркальную» дату.

«Луна, идущая по Скорпиону, никогда не дает в отношениях глубокой привязанности и взаимопонимания», — предупреждает эксперт.

Поэтому, вопреки магии чисел, 22 февраля 2022 года не очень подходит для бракосочетания. Но особенно дата опасна для родившихся:

Со 2 февраля по 7 февраля , под знаком Водолея;

по , под знаком Водолея; С 4 мая по 10 мая , под знаком Тельца;

по , под знаком Тельца; С 5 августа по 11 августа , под знаком Льва;

по , под знаком Льва; С 6 ноября по 12 ноября, под знаком Скорпиона.

Этим людям категорически противопоказано вступать в брак 22 февраля предупреждает астролог. В ином случае дальнейшая жизнь партнеров будет напряженной. Обе стороны будут придираться друг к другу по разным мелочам.

Но даже у рожденных в указанные выше даты есть шанс наладить свою жизнь, просто иным способом. Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому повезет с финансами в марте 2022 года