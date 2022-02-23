Прямая трансляция салюта в честь Дня защитника Отечества в Петербурге

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Праздничный салют начался в Санкт-Петербурге в честь Дня защитника Отечества в 21:00. По традиции первый залп был дан у стен Петропавловской крепости. В небо над городом на Неве будут пущены 30 артиллерийских залпов, которые дополнят полторы тысячи разноцветных фейерверков.

Торжественные салюты в этот вечер также озарили небо в ряде городов России — Тулы, Смоленска, Воронежа и Калининграда. Об этом рассказал командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев. В Москве — несколько точек пуска: на ВДНХ, в парке Победы на Поклонной горе и на Лужнецкой набережной.

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