Прямая трансляция салюта в честь Дня защитника Отечества в Петербурге

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Алина Потёмкина
Алина Потёмкина Алина Потёмкина Журналист 4 074

Традиционно праздничные залпы дают орудия у стен Петропавловской крепости в самом сердце Северной столицы.

Прямая трансляция салюта в честь Дня защитника Отечества в Петербурге

Фото: ТАСС / Демьянчук Александр

Тема:
День защитника Отечества

Трансляция завершена

Праздничный салют начался в Санкт-Петербурге в честь Дня защитника Отечества в 21:00. По традиции первый залп был дан у стен Петропавловской крепости. В небо над городом на Неве будут пущены 30 артиллерийских залпов, которые дополнят полторы тысячи разноцветных фейерверков.

Торжественные салюты в этот вечер также озарили небо в ряде городов России — Тулы, Смоленска, Воронежа и Калининграда. Об этом рассказал командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев. В Москве — несколько точек пуска: на ВДНХ, в парке Победы на Поклонной горе и на Лужнецкой набережной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

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