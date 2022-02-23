Дети разбудили: Павел Прилучный намекнул на свое возвращение в семью

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 077

Павел Прилучный намекнул на свое возвращение к Агате Муцениеце

Фото, видео: Instagram @bugevuge

В личной жизни артиста похоже происходят перестановки, однако он не спешит делиться подробностями со своими поклонниками.

Павел Прилучный подлил масла в огонь слухов о своем воссоединении с Агатой Муцениеце. В сторис Instagram актер рассказал о том, что пришел домой ранним утром, а через пару часов его разбудили дети.

«Естественно, не удалось поспать нормально. В 8 (утра. — Прим. ред.) я пришел, в 11:00 меня мелкие разбудили, но вообще с удовольствием играли, катались, плавали и все делали. Сейчас пошли короче мы на горку. Мне сегодня еще предстоит ночная смена, так что, ребятки, стимул есть», — рассказал подписчикам Прилучный, держа одной рукой на поводке пса.

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Поклонники Прилучного уверены — артист вернулся в семью. Сначала актер поблагодарил Мирославу Карпович за то, что была с ним рядом в тяжелый период, — фанаты сочли трогательную речь за прощание, потом на руке бывшей супруги Прилучного появилось загадочное кольцо после Дня всех влюбленных. Теперь же он пришел спать в дом, где живут его дети.

Актеры никак не комментируют слухи о своем воссоединении. Муцениеце не стала называть имя поклонника, преподнесшего ей кольцо, а Прилучный догадки поклонников-«детективов» игнорирует.

Актеры развелись почти два года назад. Перед громким расставанием Муцениеце пожаловалась на то, что Прилучный поднял на нее руку, вел себя неадекватно и отбирал телефон. Все это происходило на глазах маленьких детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники нашли новые «доказательства» воссоединения Прилучного и Муцениеце.

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