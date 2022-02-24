Айза оскорбила Барановскую в эфире: «Она не знает ничего, только орет»

|
Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм 1 588

Айза оскорбила телеведущую Юлию Барановскую в эфире

Айза оскорбила Барановскую в эфире: «Она не знает ничего, только орет»

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Бывшая жена рэпера Гуфа публично высказалась об интеллектуальных способностях экс-супруги футболиста Андрея Аршавина.

Блогер Айза Долматова в очередной раз нелестно отозвалась о телеведущей Юлии Барановской. Бывшая жена рэпера Гуфа унизила экс-супругу футболиста Андрея Аршавина, дав негативную оценку ее интеллектуальным способностям, а также усомнившись в ее профессионализме.

«Я считаю, что я лучше нее, потому что я умная, образованная, начитанная, глубокая, осмысленная, осознанная и адекватная, здоровая, без вредных привычек женщина», — без лишней скромности заявила бьюти-блогер в эфире телеканала «Пятница».

Когда Айзу попросили охарактеризовать Барановскую, блогер ответила, что к Юлии применимы противоположные перечисленным качествам эпитеты.

Далее поток негатива продолжился, Айза «прошлась» по манере работы Юлии, сказав, что Барановская способна только «орать на телевидении», но в то же время «не знает ничего».

Телеведущая Первого канала пока никак не отреагировала на оскорбления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Айза появилась в клипе Олега Майами после скандального расставания.

-5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
80.42
3.65 90.88
3.54
Берегите нервы! Китайский совет дня на четверг, 24 февраля

Последние новости

10:18
Нефть марки Brent превысила отметку в 100 долларов за баррель впервые с 2014 года
10:11
Байден пообещал Зеленскому ввести жесткие санкции против России
9:57
Экс-супруга покойного мужа Демидовой о ее прошлом: «Работала стриптизершей»
9:57
Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе: «Они перешли красную черту»
9:48
Дочь Меладзе о перенесенной операции: «У меня не было страха перед раком»
9:41
В Белгородской области отменили занятия в школах на границе с Украиной

Сейчас читают

Военный эксперт Литовкин дал прогноз действиям украинских военных
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака
Путин призвал украинских военных в Донбассе немедленно сложить оружие
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год