Айза оскорбила Барановскую в эфире: «Она не знает ничего, только орет»

Бывшая жена рэпера Гуфа публично высказалась об интеллектуальных способностях экс-супруги футболиста Андрея Аршавина.

Блогер Айза Долматова в очередной раз нелестно отозвалась о телеведущей Юлии Барановской. Бывшая жена рэпера Гуфа унизила экс-супругу футболиста Андрея Аршавина, дав негативную оценку ее интеллектуальным способностям, а также усомнившись в ее профессионализме.

«Я считаю, что я лучше нее, потому что я умная, образованная, начитанная, глубокая, осмысленная, осознанная и адекватная, здоровая, без вредных привычек женщина», — без лишней скромности заявила бьюти-блогер в эфире телеканала «Пятница».

Когда Айзу попросили охарактеризовать Барановскую, блогер ответила, что к Юлии применимы противоположные перечисленным качествам эпитеты.

Далее поток негатива продолжился, Айза «прошлась» по манере работы Юлии, сказав, что Барановская способна только «орать на телевидении», но в то же время «не знает ничего».

Телеведущая Первого канала пока никак не отреагировала на оскорбления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Айза появилась в клипе Олега Майами после скандального расставания.