Путин призвал украинских военных в Донбассе немедленно сложить оружие

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 13 378

Накануне президент России заявил о начале специальной военной операции в Донбассе с целью защиты населения.

Путин призвал украинских военных в Донбассе немедленно сложить оружие

Фото: РИА Новости / Сергей Аверин

Президент России Владимир Путин призвал армию Украины сложить оружие после объявления о начале специальной военной операции в Донбассе. Свой призыв глава государства озвучил в экстренном утреннем обращении к согражданам в эфире телеканала «Россия 1».

«Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались, защищая нашу Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине, выдавали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой», — сказал Путин.

По словам российского лидера, все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям.

В ходе своего выступления 21 февраля Путин также озвучил решение о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По данным ВЦИОМ, это решение поддержали 78% россиян. С просьбой о признании к РФ обратились главы республик после очередного обострения конфликта с Украиной.

После нескольких десятков обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе была объявлена всеобщая мобилизация, жителей начали экстренно эвакуировать в Россию. Незамедлительно Байден заявил о подписании указа, вводящего новые санкции в отношении Москвы и ЛДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Верховная рада утвердила введение режима ЧП на территории Украины с 24 февраля. Помимо того, в ряде городов Незалежной сегодня утром сообщили о звуках, напоминающих взрывы и артиллерийские обстрелы.

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