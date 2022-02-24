Лолита, у которой в Киеве живут дочь и мать, призвала не поддаваться панике

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 2 822

Артистка выразила уверенность в благополучном разрешении конфликта Украины с республиками Донбасса.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @lolitamilyavskaya

Тема:
Специальная военная операция России

Певица Лолита Милявская призвала поклонников, переживающих о ситуации в Донбассе, не поддаваться панике и верить, как она, в благополучное разрешение украинского кризиса. У артистки в Киеве живут мать и дочь, но после разговора с семьей она сделала вывод, что им ничего не угрожает. Сами родственники звезды сохраняют спокойствие.

Милявская выразила почтение работникам сферы дипломатии. Она обратилась к ним с просьбой все силы положить на урегулирование обстановки в Донбассе. Она также рассказала о своем понимании народной дипломатии. Исполнительница начала повествование с благодарности украинцам и россиянам, которые вместе работали над ее новым клипом на песню «Грустная, танцую, танцую, танцую».

Как отметила певица, режиссер, оператор, художник по костюмам, монтажеры, мастера цветокоррекции, автор песни — граждане Украины. Актеры, звукорежиссер, художники-постановщики, владельцы съемочного павильона — из России. Каждому селебрити сказала огромное спасибо.

«Что это такое, вы скажете? А я скажу вам — это народная дипломатия. Это когда у вас не возникает конфликта ни на какой почве, кроме творческой. Вот на творческие разногласия мы имеем право, на остальные — нет. И я надеюсь, что и в дальнейшем мы продолжим свое сотрудничество», — заключила Милявская.

Певица призналась, что поначалу, услышав о начале российской спецоперации в Донбассе, испугалась. Но позже поняла, что поводы беспокоиться во многом формируют ангажированные СМИ и люди, продвигающие конкретные политические позиции. Искаженной информации верить нельзя.

«В связи с тем, что моя семья в Киеве, я, если честно, сначала запаниковала, потом с ними поговорила — они без паники. Все уверены, что скоро все закончится, закончится хорошо, я в этом не сомневаюсь… Не поддавайтесь панике. Пожалуйста, поменьше смотрите новостей, потому что так много фейка, который мы сейчас не в состоянии отличить друг от друга. И давайте друг друга поддерживать», — сказала артистка.

В подписи к видеообращению Милявская добавила, что только паника может «разрушить сознание и не дать конструктивно и трезво оценить ситуацию».

Утром 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Он призвал сограждан не паниковать. Накануне глава РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе, направленной на защиту населения. После этого в СМИ стали распространяться сообщения о взрывах.

В Минобороны РФ подчеркнули, что вооруженные силы страны не наносят ударов по украинским городам и их действия не угрожают мирным жителям. Российскими военными строго выполняются поставленные задачи — высокоточным оружием вывести из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию ВСУ. Все данные в прессе о потерях в рядах российских военных в оборонном ведомстве назвали враньем.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры боев Народной милиции ЛНР с ВСУ за город Счастье.

Тема:
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