Кадры боев Народной милиции ЛНР с ВСУ за город Счастье

Некоторое время назад город и станица Луганская перешли под контроль Луганской народной республики.
Фото, видео: 5-tv.ru
Наступление Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) началось в семь утра по московскому времени. Перед этим власти республики обратились к солдатам и офицерам ВСУ с призывом сложить оружие и покинуть позиции в Донбассе.
В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры интенсивных боев в районе города Счастье. Ранее сообщалось, что население было эвакуировано. Через некоторое время стало известно, что город и станица Луганская перешли под контроль ЛНР. В ходе боев были сбиты два беспилотника Bayraktar TB2.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, ранним утром Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, которая направлена на защиту мирных жителей. В Минобороны РФ подчеркнули, что удар наносится высокоточным оружием строго по военной инфраструктуре ВСУ. Позднее в соцсетях появилась информация о появлении российских военных в районе Харькова.
Эксперты в один голос отмечают: остановить «варварские действия» украинских военных в Донбассе можно только разрушением военной инфраструктуры, что приведет к невозможности нанесения неонацистами ударов по гражданским.
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