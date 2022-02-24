Кадры боев Народной милиции ЛНР с ВСУ за город Счастье

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм Эксклюзив 6 123

Некоторое время назад город и станица Луганская перешли под контроль Луганской народной республики.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Наступление Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) началось в семь утра по московскому времени. Перед этим власти республики обратились к солдатам и офицерам ВСУ с призывом сложить оружие и покинуть позиции в Донбассе.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры интенсивных боев в районе города Счастье. Ранее сообщалось, что население было эвакуировано. Через некоторое время стало известно, что город и станица Луганская перешли под контроль ЛНР. В ходе боев были сбиты два беспилотника Bayraktar TB2.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ранним утром Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, которая направлена на защиту мирных жителей. В Минобороны РФ подчеркнули, что удар наносится высокоточным оружием строго по военной инфраструктуре ВСУ. Позднее в соцсетях появилась информация о появлении российских военных в районе Харькова.

Эксперты в один голос отмечают: остановить «варварские действия» украинских военных в Донбассе можно только разрушением военной инфраструктуры, что приведет к невозможности нанесения неонацистами ударов по гражданским.

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