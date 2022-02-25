Взрывы прогремели ранним утром в районе Киева
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По предварительным данным, инцидент произошел в Дарницком районе украинской столицы.
Фото: ТАСС / SERGEY DOLZHENKO
Звуки взрывов прогремели в столице Украины ранним утром 25 февраля. Об этом со ссылкой на трансляцию Reuters сообщают «Известия».
Издание уточняет, что трансляция велась с площади Независимости — самый центр Киева. По предварительным данным, инцидент произошел в Дарницком районе города.
Звуки взрывов раздавались в Киеве и минувшим днем — 24 февраля. Аналогичные сообщения поступали и из других регионов Украины.
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