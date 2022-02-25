Взрывы прогремели ранним утром в районе Киева

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 1 000

По предварительным данным, инцидент произошел в Дарницком районе украинской столицы.

Взрывы прогремели ранним утром в районе Киева

Фото: ТАСС / SERGEY DOLZHENKO

Звуки взрывов прогремели в столице Украины ранним утром 25 февраля. Об этом со ссылкой на трансляцию Reuters сообщают «Известия».

Издание уточняет, что трансляция велась с площади Независимости — самый центр Киева. По предварительным данным, инцидент произошел в Дарницком районе города.

Звуки взрывов раздавались в Киеве и минувшим днем — 24 февраля. Аналогичные сообщения поступали и из других регионов Украины.

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