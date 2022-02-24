Зеленский заявил о попытках России захватить Чернобыльскую АЭС

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 018

Украинский президент призвал не допустить «повторения трагедии 1986 года».

Зеленский заявил о попытках России захватить Чернобыльскую АЭС

Фото: ТАСС / SERGEY DOLZHENKO

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Специальная военная операция России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные пытаются захватить Чернобыльскую атомную электростанцию.

«Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают свои жизни, чтобы трагедия 1986 года не повторилась (видимо, имеется в виду авария на станции в апреле 1986 года — Прим. ред.). <…> Это объявление войны всей Европе», — написал глава Незалежной в Twitter.

Зеленский добавил, что сообщил об этом премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон.

24 февраля Зеленский объявил о созыве национального Совета безопасности и ввел на Украине военное положение. Это произошло через несколько часов после того, как российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Позднее Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией и о раздаче оружия всем, кто пожелает принять участие в территориальной обороне страны. К россиянам он обратился с просьбой выступить против вооруженного конфликта с Украиной.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе с целью защиты мирного населения. Глава российского государства подчеркнул, что России не оставили выбора, а ее действия связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Он также призвал украинских военнослужащих немедленно сложить оружие. После этого СМИ сообщили о том, что в городах Украины стали раздаваться звуки взрывов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белом доме прокомментировали возможную эвакуацию Зеленского из Киева во Львов вслед за американскими дипломатами.

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе
25 февр
Специализированный дом ребенка в Донецке поврежден при обстреле ВСУ
25 февр
Двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке
25 февр
Молдавия создаст два лагеря для украинских беженцев
25 февр
Беженцы из Донбасса прибыли на поезде в Самарскую область
25 февр
Паникующий Столтенберг позвал на экстренный саммит НАТО «лишние» страны
25 февр
Эксперты назвали возможный срок окончания российской операции по защите Донбасса
25 февр
Надо было слушать! Как США спровоцировали Россию на спецоперацию в Донбассе
25 февр
Жители Киева массово покидают город
25 февр
Владимир Зеленский: «Нас поддерживают только на словах, мы остались одни»
25 февр
СК РФ: не менее 14 снарядов выпустили по Ростовской области с Украины
Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
86.93
6.51 97.77
6.89
Блистайте на публике! Китайский совет дня на пятницу, 25 февраля

Последние новости

11:34
Как с картинки: ТОП-5 самых красивых пар шоу-бизнеса
11:32
В Минобороны РФ рассказали об итогах первых суток проведения спецоперации ВКС РФ
11:21
Дорога на тот свет? Чем опасен бесконтрольный прием антидепрессантов
11:09
Специализированный дом ребенка в Донецке поврежден при обстреле ВСУ
11:06
Минобороны РФ: 82 военнослужащих ВСУ сдались в районе острова Змеиный под Одессой
10:56
Нацбанк Украины запретил осуществлять операции в рублях РФ и Белоруссии

Сейчас читают

День вашего лучшего свидания: какими будут 25-е лунные сутки 2022 года
Блистайте на публике! Китайский совет дня на пятницу, 25 февраля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год