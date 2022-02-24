Зеленский заявил о попытках России захватить Чернобыльскую АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные пытаются захватить Чернобыльскую атомную электростанцию.

«Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают свои жизни, чтобы трагедия 1986 года не повторилась (видимо, имеется в виду авария на станции в апреле 1986 года — Прим. ред.). <…> Это объявление войны всей Европе», — написал глава Незалежной в Twitter.

Зеленский добавил, что сообщил об этом премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон.

24 февраля Зеленский объявил о созыве национального Совета безопасности и ввел на Украине военное положение. Это произошло через несколько часов после того, как российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Позднее Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией и о раздаче оружия всем, кто пожелает принять участие в территориальной обороне страны. К россиянам он обратился с просьбой выступить против вооруженного конфликта с Украиной.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе с целью защиты мирного населения. Глава российского государства подчеркнул, что России не оставили выбора, а ее действия связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Он также призвал украинских военнослужащих немедленно сложить оружие. После этого СМИ сообщили о том, что в городах Украины стали раздаваться звуки взрывов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белом доме прокомментировали возможную эвакуацию Зеленского из Киева во Львов вслед за американскими дипломатами.