🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 26 февраля убывающая Луна в Козероге будет способствовать мыслям о своем будущем и составлению долгосрочных планов. Однако только рассуждений сегодня мало — необходимо действовать. Будьте последовательны на пути к мечте и не бойтесь отпускать прошлое.

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♈ Овен

Овнам важно понять, что все происходит не просто так. Вы достигли переломного момента и способны оценить свое прошлое через призму мудрости. Внимательно проанализируйте ключевые события своей жизни и постарайтесь поблагодарить Вселенную за бесценный опыт. А после этого продолжайте двигаться вперед с чувством открытости, не жалея ни об одной прожитой секунде.

Космический совет: переосмыслите свое прошлое и двигайтесь дальше.

♉ Телец

Не существует такого понятия, как «хороший» или «плохой» жизненный опыт Тельцы. С точки зрения Вселенной все развивается так, как и должно быть. В несовершенстве есть совершенство. Поэтому просто дышите. Потратьте немного времени на себя. Нажмите на кнопку «пауза», чтобы понять, что в настоящее время происходит вокруг и для вас.

Космический совет: все проходит и это тоже пройдет.

♊ Близнецы

Сейчас не время игнорировать свои психологические проблемы, Близнецы. Если вы страдаете, начните искать решение. Запишитесь на терапию, посетите оздоровительный семинар, выскажитесь о тревожащем вас самому близкому человеку. Не нужно держать все в себе — некоторые проблемы решаются только после того, как их вытаскивают на поверхность.

Космический совет: прекратите игнорировать свои психологические проблемы.

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♋ Рак

Пришло время немного все упростить. Вы сейчас находитесь там, где хотели? Если нет, то какие шаги вам необходимо предпринять, чтобы добраться туда? Это время вам нужно посвятить перестройке жизни в соответствии с долгосрочными целями и последовательным действиям в направлении вашей мечты. Звезды также обещают, что ситуация на финансовом фронте скоро изменится к лучшему.

Космический совет: начните двигаться к своей мечте, даже если для этого придется поменять все в своей нынешней жизни.

♌ Лев

Перемены и хаос часто вторгаются в нашу жизнь без предупреждения. Но на что обращать внимание в отсутствие порядка? Нужно ли цепляться за прошлое? Может быть, Вселенная призывает вас отпустить то, что не держится в руках? Это конец старого этапа, Львы. Освободитесь от этого ложного чувства контроля. У вас есть дела поважнее и получше.

Космический совет: перестаньте цепляться за прошлое.

♍ Дева

Девы, пришло время для воплощения самых смелых фантазий! Сегодня звезды наделили вас сверхспособностью сотворить все, о чем вы давно мечтали. Все, что вам необходимо для достижения цели, возникнет на вашем пути само собой.

Космический совет: настало время воплотить самые смелые фантазии!

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♎ Весы

Вы используете лишь малую долю своего потенциала, Весы. Необходимо хорошенько изучить себя и свои внутренние способности. Да, это займет много времени, но только так вы сможете достичь желаемого и воплотить мечты в реальность.

Космический совет: сосредоточенность и дисциплина — ваши лучшие друзья.

♏ Скорпион

В ощущении того, что вы очень хороши в своем деле, — нет ничего плохого. Однако постоянными напоминаниями окружающим, что вам все известно лучше всех, вы только усугубите свои проблемы, Скорпионы. Избавьтесь от жесткости и примените гибкий подход. Чем больше вы работаете с людьми, а не против них, тем большего прогресса вы добьетесь на своем пути.

Космический совет: напоминание окружающим, что вы лучше их, сослужит вам плохую службу сегодня.

♐ Стрелец

В жизни каждого наступает момент, когда нужно выбрать: продолжать вести мирское существование или схватить жизнь за рога. Звезды показывают, что вы готовы выйти на новый уровень, Стрельцы. Вы готовы отправиться в неизведанное. Вам осталось только самим убедиться в этом. Будьте сами себе наставником, когда отправитесь по выбранному вами пути. Но помните, что потребуется много терпения.

Космический совет: вы только начинаете, и вам еще многому предстоит научиться.

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♑ Козерог

Если вы застряли в рутине обыденности, самое время взглянуть на жизнь по-новому. Задумайтесь о своем долгосрочном плане и оцените, как и где вам нужно его скорректировать. Вы пришли в этот мир не для того, чтобы играть по-маленькому, Козероги. Тем, у кого есть собственный бизнес, звезды обещают, что все изменится к лучшему. Будьте последовательны и вас ждет большая прибыль.

Космический совет: начните играть по-крупному.

♒ Водолей

У вас всегда было видение своего будущего, Водолеи. Человек рядом с вами может быть, а может и не быть его частью. Сегодня звезды призывают вас перейти в пространство ясности и принять окончательное решение. Не бойтесь нырнуть поглубже в свои чувства и душу, чтобы найти правильный ответ. Бывают случаи, когда говорить «нет» очень неприятно, но необходимо.

Космический совет: иногда людей нужно отпускать, даже если очень больно.

♊ Рыбы

Нельзя слишком долго думать, почему все случилось именно так, Рыбы. Отбросьте тяжелые мысли и сосредоточьтесь на внутренней тишине в своем сердце. Чем раньше вы простите, тем проще будет отпустить тянущее на дно прошлое. Попробуйте насладиться процессом обновления.

Космический совет: отпустите свое прошлое.

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