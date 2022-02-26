Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 февраля 6 марта

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Сергей Седашёв
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Астролог Сергей Седашёв рассказал, что предстоящие семь дней будут достаточно благоприятными для представителей большинства знаков зодиака. Удастся снизить уровень тревожности.

Фото, видео: 5-tv,ru

На предстоящей неделе планеты будут оказывать на нас в основном положительное влияние. Это поможет снизить общий уровень тревожности, которая далеко не всем из нас нужна или полезна.

Положительные энергии проявятся в сфере чувственности, сексуальности и личной жизни. Вера в себя и ощущение поддержки свыше будет помогать справляться с трудностями.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя положительная. Она поможет здраво распорядиться своими ресурсами, найти верные решения и приложение силам. Воспользуйтесь энергиями недели, чтобы обдумать свою ситуацию и увидеть наилучшие действия.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Она принесет веру в себя и хороша для решительных действий. Для обдумывания ситуации, интеллектуальной работы и переговоров неделя неудачная. Здесь возможен ступор и ощущение тупика.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоящая неделя поможет навести порядок в своем круге общения. С кем-то можно безболезненно прекратить общение, а с кем-то завести новые перспективные знакомства. Избегайте излишней самоуверенности, хвастовства, необдуманных обещаний — все это может сослужить вам плохую службу.

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Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя благоприятная. Она поможет поверить в себя и увидеть лучшее в других. Самое время помириться с окружающими или улучшить отношения, если раньше возникли сложности. Также можно глубоко осознать свои ценности и поставить новые цели, которые будут отражать ваш внутренний мир.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов продолжается непростой период. Возможны сложности в коммуникации, затыки в мышлении, неспособность правильно выразить свои мысли. Это может мешать интеллектуальной работе, а также общению с окружающими, но все же не настолько сильно, чтобы из-за этого всерьез беспокоиться.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит напряженная неделя. Возможны конфликты и противостояние с окружающими, необдуманные обещания, завышенные планы. Вас могут подвести, возможно ненамеренно, а вы из-за этого можете не успеть выполнить свои обязательства.

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Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит благоприятная неделя. У вас будет возможность проговорить и прояснить ситуацию с окружающими, обсудить все детали. В итоге вы сможете прийти к сухому остатку, выгодному для каждой из сторон.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам стоит проявить напор и максимальную веру в себя. Это принесет хорошие результаты. Действуйте решительно, и вы будете абсолютно убедительны для окружающих. Долгие тщательные обдумывания, наоборот, не помогут, скорее собьют с пути и заставят растерять первоначальную энергию.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам неделя обещает особый размах в социальной сфере. Вы можете построить стратегические планы, включающие интересы других людей. Опасайтесь только чересчур оптимистичных сценариев и необдуманных обещаний окружающим.

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Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя благоприятная. Вера в себя, видение перспектив и возможностей — помогут вам найти верное направление движения. Также будет важно расширять кругозор, получать новые знания, изучать информацию по своей сфере деятельности.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям неделя поможет привести в порядок свои мысли и поделиться ими с окружающими. Неделя хороша для завязывания новых знакомств, расширения круга общения, возобновления старых контактов. Используйте это взаимодействие для получения новых идей и информации, которые могут натолкнуть вас на неожиданные открытия.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя благоприятная. У вас будет возможность глубже понять себя, различить неявные, но от того не менее важные глубинные струны своей души. Прислушайтесь к тому, что для вас сегодня по-настоящему важно, настройте свой внутренний компас и следуйте ему.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта для всех знаков зодиака. Провидец Игорь Вечерский раскрыл возможности, которые откроются перед представителями астрологической семьи в первую весеннюю неделю 2022 года.

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Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 февраля 6 марта

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