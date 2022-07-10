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Слезы счастья: бойцы Росгвардии спасли сына жительницы ЛНР из-под обстрелов ВСУ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 10 390

Бойцы Росгвардии спасли сына жительницы ЛНР из-под обстрелов ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

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Евгения провела вместе с ребенком в подвале больше четырех месяцев.

Российские военные спасли сына жительницы Волчеяровки Евгении из-под обстрелов украинских боевиков и вернули его матери.

«Спасибо вам большое, огромное спасибо», — не скрывая слез, сказала бойцам Росгвардии мать мальчика.

Евгения провела больше четырех месяцев вместе с сыном и другими жителями в подвале. По ее словам, ВСУ начали обстреливать дом, когда мирные жители эвакуировались. В итоге она оказалась разлучена с ребенком. Воссоединиться им удалось с помощью российских военнослужащих.

За время, проведенное в подвале, мальчик забыл, что на улице может быть спокойно и безопасно.

«Рад, что уехал. Удивило, что тут не бахает и большой город», — сказал мальчик корреспонденту «Известий» Даниилу Левину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что расшифровано значение рунических посланий, оставленных бойцами группировки «Торнадо»* на стенах детского отделения больницы в Приволье Луганской народной республики (ЛНР). Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин увидел здесь такие знаки не впервые. Заходя в помещение, зачищенное от нацистов, он сразу ищет и находит глазами знакомые шифры.

* — запрещенное в России украинское националистическое формирование.

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