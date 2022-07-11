«Ну это смешно»: Соседов о репертуаре Шатунова после ухода из «Ласкового мая»

Экс-солисту «Ласкового мая» Юрию Шатунову в более взрослом возрасте стоило сменить репертуар и петь менее подростковые песни. Такое мнение высказал российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов.

«Петь сегодня в полтинник про первую любовь, первый поцелуй, или „ты ушла и не пришла“ — ну это смешно», — высказался Соседов в рамках программы «Хватит слухов!».

По словам критика, после ухода из группы Шатунову крайне было необходимо сменить репертуар, в этом заключалась главная творческая ошибка артиста.

К слову, репертуар «Ласкового мая» не теряет своей актуальности с годами. Например, наследием заинтересовался певец Григорий Лепс и заявил о возможной покупке прав на песни для своего продюсерского центра. Однако нужно понять, у кого их покупать. За любимые всеми треки разворачивается нешуточная борьба. Экс-продюсер коллектива Андрей Разин не собирается отказываться от попыток вернуть себе творчество Шатунова, права на которое после смерти кумира 80-90-х перешли семье артиста.

Юрий Шатунов скончался 23 июня в Москве в возрасте 48 лет из-за обширного инфаркта. Тело усопшего было кремировано, часть праха захоронили в Москве на Троекуровском кладбище, а другую часть — в Германии, где проживал певец.