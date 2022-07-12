Шахназаров высмеял «тихое возвращение» Леонидова в РФ: «Ждем-с остальных»

Знаменитый музыкант открыто заявлял, что не связывает свое будущее с Россией, однако уже в августе он собирается дать концерт на родине.

Экс-солист бит-квартета «Секрет» певец Максим Леонидов громко и пафосно уезжал из России, но вскоре тихо вернулся, чтобы подзаработать на родине, подметил в своем шоу журналист Михаил Шахназаров.

Публицист в очередной раз высмеял двойные стандарты знаменитостей, бегущих за границу на фоне ситуации на Украине. Многие из них не стесняются после отказа от страны и громких заявлений сохранять гражданство и продолжать гастроли, что Шахназаров считает поведением предателей. Леонидов, впрочем, с такой позицией в корне не согласен.

С началом спецоперации РФ по защите Донбасса многие отечественные знаменитости переехали за границу. Одни заявили об «отпуске», другие прямо сообщили об эмиграции. Музыкант признавался, что не связывает свое будущее с Россией и центром жизни для своей семьи хочет сделать Израиль. Его старшая дочь получает образование в Европе, младший сын ходит в школу на Земле Обетованной. При этом сам артист на днях был замечен в аэропорту «Домодедово» — вернулся в Москву.

Шахназаров считает, что Леонидов своими высказываниями привлек излишнее внимание, и теперь за распространение фейков о российской армии его персоной должны заняться правоохранительные органы.

Михаил Шахназаров безжалостно критикует бежавших из РФ знаменитостей. Фото: ВКонтакте / Михаил Шахназаров

«И что вы думаете? Максим Леонидов уже в августе даст концерт в России. А его концертный директор заявил: „Он эти заявления делал до принятия закона. Имеет право“. Так громко и пафосно уезжал из России! Интересно, его тихое возвращение в Москву навсегда? Вчера „Би-2“, сегодня — Леонидов. Ждем-с остальных», — рассуждал публицист.

В одном из интервью aif.ru в прошлом году певец уже дал ответ на вопросы Шахназарова. Свою позицию он вовсе не считает предательской — просто, как и многие другие, он ищет легкой доли. Леонидов считает нормой переезд в другую страну на постоянное место жительства и гастроли на родину ради заработка. Он также уверен, что если за границей не заладилось, в возвращении нет ничего постыдного.

«У нас сразу: „Ага! Уехал за сладкой долей, за длинным долларом! Сбежал!“ Почему сбежал? <...> На тех, кто не побоялся, смотрим с недоверием и завистью. На тех, кто вернулся, со злорадством», — сказал певец.

Спецоперация на Украине разделила общество, в том числе звездное, на два лагеря. Отмолчаться не получается, от публичных личностей публика требует четкой позиции, но при любом мнении им приходится сталкиваться с бурями осуждения в социальных сетях. За коллег, писал ранее 5-tv.ru, вступился композитор и поэт Юрий Лоза.

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