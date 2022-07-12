Британская косметическая сеть Lush уходит с российского рынка

Российский владелец бизнеса Lush планирует закрыть все оставшиеся магазины в России. На такой шаг его подтолкнуло не способность организовать поставки в страну даже по параллельному импорту. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказали изданию три консультанта магазина, владелец планирует на время сохранить только интернет-магазин, через который распродаваться складские остатки.

Британский офис приостановил свою работу с российским партнером еще в марте. Последнюю партию товаров так и не удалось ввезти в Россию, товар «застрял» в Риге.

Популярность бренда в первую очередь обусловлена ее позиционированием, как производителя экологичной продукции натуральной косметики.

«На рынке достаточно аналогичной по цене и свойствам продукции. Проблема в том, что у потребителей возникает привычка к конкретным ароматам, консистенции — части покупателей будет сложно переключиться», — рассказывает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.

Компания Lush является не единственным косметическим брендом, который заявил об уходе из России. 11 июля французская Sephora заявила о передаче своего бизнеса российским топ-менеджерам. Магазин L’Occitane, продолжает работать под российским брендом.

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