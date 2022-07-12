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На что она претендует? Варшавер объяснил унизительный перевод вдовы Караченцова в массовку

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 190

Варшавер заявил, что Людмила Поргина играет в массовке из-за преклонного возраста

На что она претендует? Варшавер объяснил унизительный перевод вдовы Караченцова в массовку

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Andrey Ershtrem/IZVESTIA

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Людмила Поргина сейчас восстанавливается после операции на ноге. Однако руководитель «Ленкома» полагает, что врачи «сжалились» над пожилой актрисой.

Марк Варшавер заявил, что у него есть роль для Людмилы Поргиной только в массовке. Руководитель «Ленкома» довольно резко отметил, что пожилой актрисе, оскорбившейся из-за предложенной работы, стоит самой решить — хочет она вернуться на сцену или нет.

«А на что она претендует почти в 80 лет? Какую роль можно для нее написать в этом возрасте?» — возмутился на вопрос корреспондента Prozvezd об унижении 73-летней вдовы Николая Караченцова Варшавер.

Сейчас Поргина находится на больничном — актриса заявляла, что восстанавливается после операции на ноге. Однако, по словам Варшавера, она уехала на отдых в Болгарию, а врачи, вероятно, попросту «сжалились» над ней.

«Может, ее пожалели. Она, видимо, устает очень. В шести спектаклях, в которых она занята у нас в театре, выходить непросто, вы же понимаете», — предположил руководитель «Ленкома».

Роль Поргиной, которой актриса была недовольна, довольно невзрачна — она проходит со свечой по сцене в темноте. Зрителю даже не видно ее лица. Однако, как полагает Варшавер, в данной ситуации проблема не в этом.

«Кто из зрителей ее может знать, если она 30 лет не выходила на сцену? Я с удовольствием предложил бы ей другую роль, но, к сожалению, нет у нас для нее больше сегодня. То, что есть, ей предложили. Не хочет — как хочет. Это уже ее право!» — заявил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вдова Караченцова снова повредила ногу после второй операции.

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