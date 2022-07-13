Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Глава Крыма Аксенов назвал драку с участием военнослужащих бытовым конфликтом

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 135

Ссора произошла, когда военные перелезали через забор ведомственного учреждения.

Глава Крыма Аксенов назвал драку с участием военнослужащих бытовым конфликтом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что драка с участием военнослужащих в городе Судаке была бытовым конфликтом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Аксенов отметил, что в момент потасовки на военных не было символики Z, они не позиционировали себя в качестве военнослужащих. Глава Крыма добавил, что ссора произошла, когда мужчины перелезали через забор ведомственного учреждения, возвращаясь на его территорию.

«Один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины. После этого ситуация переросла в бытовой конфликт», — написал глава Крыма.

Аксенов отметил, что драка не имела политической подоплеки, призвал перестать заниматься конспирологией и заключил: «важны только факты».

Как сообщал 5-tv.ru, история с дракой в крымском Судаке прогремела на всю страну. Изначально сообщалось, что причиной конфликта послужила буква Z на одежде избитого. Позже подозреваемые были задержаны правоохранителями.

+22° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
58.85
-2.45 58.76
-3.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 13 июля

Последние новости

16:40
Власти Херсонской области попросили РФ помочь восстановить Новую Каховку
16:32
Украинские коллеги не верят в помощь Брежневой ВСУ: «Сиди в России и пой песенки»
16:26
«Ослепить и обездвижить»: эксперт о том, как прекратить обстрелы ВСУ из HIMARS
16:20
Губерниев рассказал о попытках помириться с Бузовой: «Не получилось»
16:16
Взятых в ЛНР в плен белорусских наемников могут казнить
16:06
Ущерб по делу экс-замглавы МЧС Гуровича составляет более 320 миллионов рублей

Сейчас читают

Роза Сябитова сообщила о рождении внучки: «Спасибо любимым детям!»
Моральное и политическое смятение Запада стало тайным оружием Путина
Валдис Пельш рассказал о постыдном и травмирующем розыгрыше Чулпан Хаматовой
Трудности перевоза: Как не потерять деньги при покупке авто в Европе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год