Протестующие уселись на дороге перед спортсменами и требовали обратить внимание на изменение климата. Внимание на них обратила полиция и разогнала всех.

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Pintens; 5-tv.ru

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Десятый этап гонки «Тур де Франс» прервали из-за митинга экоактивистов! Протестующие заблокировали участок трассы за 35 километров до финиша.

Около десятка человек сели посреди дороги и зажгли дымовые шашки, требуя привлечь внимание к проблеме изменения климата. Организаторы были вынуждены остановить велогонку, пока полицейские разгоняли демонстрантов.

Пауза продлилась порядка 12 минут, после чего спортсмены продолжили соревнование. Это первая остановка многодневной гонки с 2019 года — тогда участники не смогли завершить этап из-за оползня.

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