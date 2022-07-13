В Госдепе США заявили о потенциальном расширении антироссийских санкций
В Госдепе США допускают усиление санкционного давления на РФ
Фото: © РИА Новости / Артур Габдрахманов
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США имеет возможность, по заявлению Вудхауса, продолжить санкционное давление на РФ в финансовом секторе.
Америка еще не исчерпала все свои возможности в области санкционного давления на РФ. Новые санкции могут коснуться финансового сектора. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус.
От отметил, что санкции против финансового сектора России – одна из возможностей США продолжить давление на РФ, также он добавил, что в дальнейшем решение об отключении российских банков от системы SWIFT должно быть принято европейскими властями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что запасов газа в Европе не хватит, чтобы обеспечить всех теплом зимой, поэтому венгерские власти приняли решение экономить то, что есть, и объявили о чрезвычайном положении в энергетике в стране.
Еврокомиссия рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит попавших под антироссийские санкции товаров в Калининград при условии соответствующего контроля. Пояснения к регламенту перевозки санкционных грузов из России появились на сайте организации.
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