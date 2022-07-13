Артиллерийские подразделения захватили склад с боеприпасами.

Подразделения мотострелков союзных сил России и Луганской Народной Республики (ЛНР) зашли на окраины Соледара. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Кроме того артиллерийские подразделения, которые идут следом, получили контроль над складом с боеприпасами: около шести тысяч штук артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра.

«СВО продолжает освобождать от нацистской хунты населенные пункты, которые были под оккупацией», — цитирует РИА Новости Киселева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Северная Корея 13 июля признала независимость Донецкой Народной Республики. Экс-советник бывшего президента Штатов Дональда Трампа открыто заявил, что помогал планировать перевороты в других странах. Эксперт Армен Гаспарян на это лишь заметил — мог бы не сообщать очевидное. Джон Болтон при президенте Дональде Трампе помогал планировать государственные перевороты в других странах. Об этом он открыто сообщил в эфире CNN в ходе обсуждения свидетельских показаний о бунте в Капитолии.