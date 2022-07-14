Посольство РФ в США обвинило Вашингтон в вытеснении Москвы из мирового рынка
Американская сторона в полную силу использует антироссийские санкции для ограничения торгово-экономического сотрудничества страны с внешним миром.
Фото: www.globallookpress.com / Russian Embassy in the USA
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США намерено вытеснить Россию из рынка продовольствия. Об этом сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.
Американская сторона обвиняет Москву в препятствовании вывозу сельхозпродукции с Украины, что говорит о ее стремлении к переделу глобального агропромышленного рынка.
«Ответственность лежит на киевских властях, которые заминировали черноморскую акваторию <…> Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка, подразумевающих вытеснение России из сферы торговли продовольствием», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В том числе там отметили, что американская сторона в полную силу использует нелегитимные односторонние санкции, дабы ограничить торгово-экономическое сотрудничество РФ с внешним миром и максимально сократить оборот поставок.
«Как следствие — государства-импортеры испытывают значительные сложности в получении сельхозтоваров», — подытожили в посольстве.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что моральное и политическое смятение Запада стало тайным оружием Путина.
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