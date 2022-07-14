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Президент Италии не принял отставку премьера Драги

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 904

Президент Италии Маттарелла отклонил прощение об отставке премьер-министра Драги

Президент Италии не принял отставку премьера Драги

Фото: www.globallookpress.com / Angelo Carconi

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Глава итальянского правительства хотел покинуть пост из-за потери поддержки в парламенте.

Президент Италии Серджо Маттарелла не подписал прошение об отставке премьер-министра Марио Драги. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Драги на заседании Совета министров заявил, что уходит в отставку с поста главы правительства, о чем намерен в ближайшее время оповестить президента страны.

«Хочу объявить, что сегодня вечером я передам прошение об отставке президенту республики. Коалиция национального единства, которая поддерживала это правительство, больше не существует», — цитирует премьера пресс-служба Совета министров.

Решение Драги уйти в отставку связано с отсутствием поддержки со стороны одной из ведущих итальянских партий «Пять звезд», которая заблокировала антикризисные меры премьер-министра и его команды.

Кроме того, в июне в стране прошли акции протеста из-за выступления Драги в поддержку Украины и решения выделить Киеву военную помощь. Протестующие требовали, чтобы правительство настаивало на прекращении украинского конфликта и переходе к переговорам.

Ранее в этот день 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о своей отставке президенту Алару Карису, который удовлетворил ее прошение.

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