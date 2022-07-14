США призвали своих граждан немедленно покинуть Украину
Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину по соображениям безопасности
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко
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Американцев предупредили о «крайне нестабильной» ситуации в сфере безопасности в Незалежной.
Посольство США в Киеве призвало находящихся на Украине американцев выехать из страны по соображениям безопасности.
«Посольство США призывает американских граждан не въезжать на Украину, а находящихся на Украине — немедленно покинуть ее, пользуясь доступными <…> вариантами с наземным транспортом, если это безопасно», — говорится в распространенном посольством обращении.
Кроме того, американцев призывают не присоединяться к «крупным скоплениям людей» и не участвовать в «организованных мероприятиях». Также в обращении упоминается «ракетная угроза» на Украине.
Гражданам США, находящимся на Украине, рекомендуется при взрывах или звуках воздушной тревоги «немедленно искать укрытие» и опасаться «падающих обломков» перехваченных ракет.
Ситуацию в сфере безопасности на территории Украины посольство США оценивает, как «крайне нестабильную».
На днях бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина может исчезнуть с лица земли, если ее продолжат снабжать оружием. Эксперт подчеркнул, что нужно помогать мирному разрешению ситуации, в противном случае Украину ждут разрушения и гибель людей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-депутат Рады Кива назвал срок до полной капитуляции Украины.
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